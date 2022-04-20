Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası

20.04.2022 16:48
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 66,39 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 66,39 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg66,1870,0066,39HTS
Kuru fasulyeKg26,6026,6026,60HTS
Kaşar peyniriKg55,0055,0055,00HTS
Civil peynirKg23,0023,0023,00HTS
Kırmızı mercimekKg15,5015,50???????15,50HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Erzurum Ticaret Borsası

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Erzurum Ticaret Borsası Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika


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