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Erzurum Ticaret Borsası

18.05.2022 17:21
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirin kilogramı 55 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirin kilogramı 55 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kaşar peynirKg55,0055,0055,00HTS
Peynir yağlıKg30,0030,0030,00HTS
BulgurKg6,006,006,00HTS
Kuru fasulyeKg26,6026,6026,60HTS
NohutKg18,7518,7518,75HTS
Kırmızı mercimekKg15,5015,5015,50HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Kaynak: AA

Ticaret, Erzurum, Güncel, Son Dakika

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