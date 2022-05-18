Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirin kilogramı 55 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar peynir
|Kg
|55,00
|55,00
|55,00
|HTS
|Peynir yağlı
|Kg
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Bulgur
|Kg
|6,00
|6,00
|6,00
|HTS
|Kuru fasulye
|Kg
|26,60
|26,60
|26,60
|HTS
|Nohut
|Kg
|18,75
|18,75
|18,75
|HTS
|Kırmızı mercimek
|Kg
|15,50
|15,50
|15,50
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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