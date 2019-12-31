Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Oral'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Oral'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Oral'dan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, acısı ve tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını, umut dolu yeni bir yılın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diledi.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Oral'dan yeni yıl mesajı, System.String[]

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, acısı ve tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını, umut dolu yeni bir yılın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diledi.


Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Oral, mesajında, 2020 yılının tüm insanlığa ve İslam alemine mutluluk, huzur ve sağlık getirmesi dileğinde bulundu.


Başkan Oral mesajında, "2019 yılını geride bırakarak yeni umut ve beklentilerle yeni bir yıla daha giriyoruz. Sevgi, barış ve hoşgörüsü ile yeni umutları beraberinde getiren bir yeni yılın tüm İslam alemi ile birlikte karşılamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi. 2019 yılında yaşanan olumsuzlukların 2020 yılında bir daha yaşanmamasını dileyen Başkan Oral, "Bu duygu ve düşüncelerle 2020 yılının ülkemize, ilimize, milletimize, tüm İslam alemine ve üyelerimize barış, huzur, mutluluk getirmesini, daha güzel yarınların başlangıcı olmasını temenni ediyorum " ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2020'ye ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu
Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken yeni yıl mesajı: Bazı yanlışları düzeltme fırsatım var Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın iç çamaşırlı yılbaşı paylaşımına beğeni yağdı Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi!

Son Dakika Haberleri
21:47 Ortaköy'de yılbaşı kutlamaları - Son Dakika
21:44 Irak'taki Hizbullah Tugayları: "ABD Büyükelçilik personelini güvenli şekilde çıkarabiliriz" - Son Dakika
21:43 GALATA KULESİ'NDE NOEL BABA KOSTÜMÜ GİYEN KİŞİ VATANDAŞLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ - Son Dakika
21:42 Beşiktaş'ta yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika
21:41 ORTAKÖY'DE YILBAŞI KUTLAMALARI - Son Dakika
21:23 Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti - Son Dakika
20:41 Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 21:48:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Oral'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]