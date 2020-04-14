Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı, hükümlü yakınlarına gıda yardımında bulundu - Son Dakika

Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı, içinde bulunduğumuz salgın dönemi ve Ramazan ayı arifesinde denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlülerin ihtiyaç sahibi ailelerine yardım sağlamak amacıyla gıda yardımı desteğinde bulundu.



Erzurum Adliyesinde, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşını ziyaret eden, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığının katkıları ile hazırlanan gıda çeklerini Erzurum denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu'nun da hazır bulunduğu toplantıda, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşına takdim etti.



Hükümlü yakınlarına gösterilen ilgi ve alakandan dolayı, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'a teşekkürlerini sunan Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, bu süreç de yapılan yardım ve desteklerin artacağına olan inancını belirtti.



Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise, (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun destekleri ve imkanları ile hükümlülerin ihtiyaç sahibi ailelerine gıda yardımında bulunmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu zorlu salgın süreci ve yaklaşmakta olan mübarek Ramazan ayı arifesinde cezaevinde bulunan ve denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülerin bakıma muhtaç olan aileleri ve çocuklarının mağduriyetinin bir nebze de olsa giderilmesi amacıyla böyle bir yardımı yapmayı uygun gördük. Bu anlamda Cumhuriyet Başsavcımızı ziyaret ederek, yardım çeklerimizi kendilerine takdim ettik. Cumhuriyet Başsavcımıza da bu anlamda göstermiş olduğu destek ve ev sahipliğinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ERZURUM