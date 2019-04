Erzurum Ticaret Borsası Öncülüğünde Sürdürülen, "Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu"...

Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Süt Kurulumu Projesi, araç ve proje tanıtım lansmanı Erzurum Valisi Okay Memiş'in katıldığı tören ile gerçekleştirildi.

Yürütücülüğünü Erzurum Ticaret Borsası'nın üstlendiği, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en prestijli ve en pahalı projesi olarak gösterilen, "Erzurum İli Süt sektörü Soğuk Zincir Süt Kurulumu" Projesi Erzurum Ticaret Borsası'nda düzenlenen tören ile hizmete girdi.



Açılış törenine Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, DAP Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Doğu Anadolu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Muharrem Özdemir, 1.Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, Erzurum Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, Arvento Mobil Sistemleri A.Ş Bölgeler Müdürü Melih Güngör, Erzurum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yavuz Güney, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muammer Aydın, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile çok sayıda üretici ve misafir katıldı.



Başkan Oral: "Bu Projeye, STK'sıyla kamu kurumlarıyla, esnafıyla tüm şehir olarak sahip çıkmalıyız"



Projenin açılışında bir konuşma gerçekleştiren Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurul Başkanı Hakan Oral, Erzurum'un tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'nin önde gelen illeri arasında olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti.



"Bildiğiniz üzere ilimiz tarım ve hayvancılık yönünden Türkiye'nin önde gelen illeri arasındadır. İlimizde hayvancılıkla uğraşan ve ürün işleyen üreticilerimizin mevcut koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Erzurum Ticaret Borsası olarak yürütücülüğünü yapmış olduğumuz "Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu" Projesi kapsamında, bütçemiz 4.618.500,00 TL olup, ilimizde süt sektöründe yaşanan en önemli sorun olan kaliteli çiğ süt elde edilmemesi hususunun ortadan kaldırılmasını hedeflemekteyiz. Süt sektöründe yaşanan problemlerin ortadan kaldırılması demek, tarım ve hayvancılığın önündeki sorunların çözüm noktasına ulaştırmak demek ve bu çözümlerin hayata geçecek olması şehrimiz ve bizim için büyük mutluluktur. Projemiz borsamızın şirketi marifeti ile proje devamlılığı sağlayacak, bu projeye bütün şehir olarak sahip çıkmamız ve şehirde beraber iş yapma algısını oluşturmamız gerekmektedir." dedi.



Vali Okay Memiş: "Erzurum'un Hayvancılığını yeniden bir numara yapacağız"



Erzurum Valisi Okay Memiş ise projenin tanıtım programında yaptığı açıkla da ise Erzurum'u Tarım ve Hayvancılık anlamında hak ettiği noktaya ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek sözlerini söyle sürdürdü " Bugün inşallah bismillah diyeceğiz. Uzun süredir beklediğimiz güzel bir proje. Ben göreve başladığımda heyecanla projeyi öğrenmiştim. Küçük bir bütçe ile başlayıp şehrin tamamına hitap edecek çalışmalara imza atılmaktadır. Bizlerde göreve başladığımız ilk günden beri rutin çalışmaların dışına çıkıyoruz. Yani temsil tören işleri değil bütün şehrin sorunlarına sahip çıkarak, şehrin ihtiyaçlarına odaklanarak, ve elimizi taşın altına koyarak, iş yapmaya gayret ediyoruz. Çark döndükçe bizlerde hizmet etmek adına daha da gayretle çalışıyoruz. İlk etapta 33 işletmemize süt tanklarımızı monte ettik. Şimdi bu süt kamyonlarımız ile bismillah diyoruz, inşallah ilerleyen süreçte 20 ilçe ve bin 200 köye ulaşmayı hedefliyoruz. Çünkü başlamak bitirmenin yarısıdır. Yani bu müthiş bir proje, yani çiftçilik ile uğraşan kardeşlerimizin köyde kalması adına önemli bir proje. Kendimize hedefler koyduk bu hedeflere doğru ilerliyoruz, İnşallah Hayvancılıkta Erzurum'u bir numara yapacağız . Biz çiftçimize güveniyor ve inanıyoruz. Bize göre işini iyi yapan çiftçilerimiz birer sanatçıdır .Nasıl ki bir ressam bir tablo yapıyorsa, Nasıl ki bir müzisyen iyi bir müzik icra ediyorsa, iyi bir hayvan besleyen,iyi bir meyve üreten bir çiftçi benim gözümde iyi bir sanatçıdır. Bize düşen bütün teknik elemanlarımız ve veterinerlerimiz ile onların emrinde olmaktır." dedi



Bu arada Erzurum Ticaret Borsası Soğuk Zincir Süt Kurulumu Proje Koordinatörü Merve Aksoy tarafından ise Proje detayları slayt eşliğinde katılımcılara anlatıldı.



Daha sonra ise Soğuk Zincir Süt Kurulumu Projesi kapsamında alınan araçların tanıtımı dua ve kurban kesemi ile birlikte katılımcıların kurdele kesimi ile sona erdi. - ERZURUM

