Erzurum Ticaret Borsası, Soğuk Zincir Süt Kurulum Projesi Kapsamında üreticilerden topladığı sütün... - Son Dakika

Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş. tarafından Soğuk Zincir Süt Kurulumu Projesi kapsamında üreticilerden toplanan çiğ sütün litre fiyatı 2 TL olarak açıklandı.



Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığında hizmet binasında dün yapılan ve Soğuk zincir Süt Kurulumu Projesinin gerçekleştirildiği ve proje kapsamındaki 30 köy'ün muhtarının katıldığı toplantı sonrasında 1.70 TL olan çiğ sütün fiyatı 2.00 TL olarak yenilendi.



Konu ile ilgili bir açıklama yapan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, "Geçtiğimiz yıl mayıs ayında çalışmalarına başlayan, Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Süt Kurulum Projesi kapsamında şu ana kadar merkez ilçelerimize bağlı yaklaşık 30 köy'de süt toplama çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu çalışmalarımız projemizin 1. kısmını teşkil etmektedir. Güney ilçelerimizi kapsayan projemizin 2. kısmının ise protokollerini imzaladık, ihale sürecinden sonra en kısa zamanda hayata geçirmeyi planlamaktayız. Süt üreticilerimizden 1.70 TL'den aldığımız çiğ sütü, üreticilerimiz ile yaptığımız istişareler doğrultusunda 1 Şubat 2020 ile 1 Şubat 2021 tarihleri arasında, bir yıl geçerli olmak şartı ile 2.00 TL'ye çıkarma kararı aldık. Aldığımız bu kararın, üreticilerimizin sıkıntı yaşamaması, emeklerinin karşılığını almaları, piyasa koşullarında mağdur olmamaları ve fiyat istikrarı açısından da önemli olduğunu" diye konuştu. - ERZURUM