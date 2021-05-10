Erzurum Ticaret Borsası Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine desteklerini sürdürüyor - Son Dakika

Erzurum Ticaret Borsası Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine desteklerini sürdürüyor

10.05.2021 18:49
Erzurum Ticaret Borsası Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine desteklerini sürdürüyor, System.String[]

Yürütücülüğü Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş tarafından gerçekleştirilen "Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi" ve "Süte Değer Projesi" kapsamında ilçe ve köylerde aktif olan kooperatiflere yönelik desteklenme çalışmaları son sürat devam ediyor.

Yürütücülüğü Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş tarafından gerçekleştirilen "Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi" ve "Süte Değer Projesi" kapsamında ilçe ve köylerde aktif olan kooperatiflere yönelik desteklenme çalışmaları son sürat devam ediyor.

Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi" ve "Süte Değer Projesi" çerçevesinde bugün Ticaret Borsası hizmet binasında gerçekleştirilen protokol ile projenin yürütülmesi ve kooperatiflerin desteklenmesi amacıyla 1'er adet 6 ton kapasiteli süt toplama aracı S.S Yağmurcuk Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Abdulcelil Abuşoğlu ile S.S Çiftlik Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Özcan Örs'e düzenlenen imza töreni ile teslim edildi.

Bugün gerçekleştirilen imza protokolüne ilişkin açıklamalarda bulunan, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, hedeflerinin Erzurum ilinde Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin birlikteliklerinin sağlanması olduğunu belirterek "Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması için bugün iki Tarımsal kalkınma kooperatifimiz ile protokol imzalayarak iki adet süt toplama aracımızı kendilerine süreli olarak tahsis ettik. Bu protokol çerçevesinde Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde toplanacak olan sütler kalite standartları çerçevesinde değerlendirilerek, anlaşmalı süt tesislerine yönlendirilecektir. ilimizin Tarımsal anlamda kalkınması gelişmesi ve hak ettiği noktaya ulaşması için bundan sonraki süreçte de çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi

Öte yandan gerçekleştirilen imza protokolü ve araç teslim törenine, S.S Yağmurcuk Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Abdulcelil Abuşoğlu, S.S Çiftlik Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Özcan Örs'ün yanı sıra Alaca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Haydar Kavurmacı, Yağmurcuk Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Gürbüz Yılmaz ile Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş Genel Koordinatörü Ahmet Topaloğlu'da hazır bulundular. - ERZURUM

Erzurum Ticaret Borsası Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine desteklerini sürdürüyor
Erzurum Ticaret Borsası Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine desteklerini sürdürüyor
Erzurum Ticaret Borsası Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine desteklerini sürdürüyor
Erzurum Ticaret Borsası Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine desteklerini sürdürüyor

Kooperatif, Ticaret, Erzurum, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum Ticaret Borsası Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine desteklerini sürdürüyor - Son Dakika


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