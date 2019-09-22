Erzurum topladıkları oyuncaklarla çocukların yüzünü güldürdüler

ERZURUM'da 3 genç, çocuklara oyuncak hediye ederek yüzlerini güldürdü. Otomobilin bagajına doldurdukları oyuncakları Çat ilçesine bağlı 3 mahallede arkadaşlarıyla birlikte dağıtan Elif Yılmaz, 'Mutsuz çocuk kalmasın' sloganıyla yola çıktıklarını söyledi. Erzurum'da Elif Yılmaz, Mutlu Gül, Gökmen Gerni isimli üç arkadaş, çocukları güldürmek için 'Mutsuz çocuk kalmasın' projesi hazırladı. Kendi imkanlarıyla topladıkları oyuncakları arabalarının bagajına dolduran gençler, kent merkezine uzak mahallelere götürerek çocuklara dağıtıyor. Çat İlçesine bağlı 3 mahalleye giden arkadaşlar, etraflarına toplanan çocuklara oyuncaklarını verdi. Mahalleyi ev ev dolaşan Elif Yılmaz, yanlarına gelemeyen çocukların evlerine oyuncaklarını teslim etti. Aldıkları oyuncaklarla mutlu şekilde evlerinin yolunu tutan çocuklar, 3 arkadaşa teşekkür etti. Dağınık bir alanda kurulan mahallede evleri tek tek dolaşan gençler, oyuncaklarla çocukların yüzlerini güldürdü. Yaklaşık 300 çocuğu mutlu eden 3 arkadaş, arabada dağıtılacak oyuncak kalmayınca Erzurum'a geri döndü.

Daha önce çocuklar için kıyafet kampanyası yaptıklarını belirten Elif Yılmaz, Mutlu Gül ve Gökmen Gerni ile birlikte bu kez oyuncak dağıtmak için proje hazırladıklarını ifade etti. Kampanyada ilk olarak Çat'ın 3 mahallesine gittiklerini anlatan Elif Yılmaz, Biz imkanlarımız ölçüsünde çocukları mutlu etmek istedik. İlkini gerçekleştirdiğimiz kampanyayı devam ettirmek istiyoruz. Projeyi devam ettirmek istiyoruz, vatandaşların da desteğini bekliyoruz dedi.