ERZURUM TRAFİK KAZASINDA CAN PAZARI
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ERZURUM'da kamyonetle taksinin çarpıştığı kazada, araca sıkışan Orhan Palancıoğlu için ekipler seferber oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:37 Kaynak: DHA
ERZURUM'da kamyonetle taksinin çarpıştığı kazada, araca sıkışan Orhan Palancıoğlu için ekipler seferber oldu.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında merkez Palandöken
İlçesi'ndeki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Erzurum- Çat
karayolunda ilerleyen Nurullah Paluluoğlu yönetimindeki 16 F 4098 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Orhan Palancıoğlu yönetimindeki 25 TT 042 plakalı taksi kavşakta çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan taksi, MOBESE direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, taksi şoförü Orhan Palancıoğlu araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Palancığlu'ya ilk müdahale araçta yaptı. Bu sırada demir ve levyelerle kapıları açmaya çalışan vatandaşlar, görevlilerinin ikazıyla kapıyı açmaktan vazgeçti. Aracın kapılarının açılması için ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza kırım aracıyla yaptıkları zorlu çalışma sonunda, Orhan Palancıoğlu araçtan çıkarılarak Atatürk Üniversitesi
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Diğer aracın sürücüsü Nurullah Paluluoğlu kazayı yara almadan atlatırken yanında bulunan iki kişi hafif yaralandı. Yaralıların ayakta tedavileri yapıldı.
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