Erzurum Tren Garı'nda koronavirüs yoğunluğu - Son Dakika
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Erzurum Tren Garı'nda koronavirüs yoğunluğu

6 saat önce

Erzurum Tren Garı'nda koronavirüs yoğunluğuKORONAVİRÜS nedeniyle okulların tatil edilmesi kararının ardından memleketlerine gitmek isteyen yüzlerce üniversiteli öğrenci, Erzurum Tren Garı'nda yoğunluk oluşturdu.

Erzurum Tren Garı'nda koronavirüs yoğunluğu

KORONAVİRÜS nedeniyle okulların tatil edilmesi kararının ardından memleketlerine gitmek isteyen yüzlerce üniversiteli öğrenci, Erzurum Tren Garı'nda yoğunluk oluşturdu. Otobüs ve uçaklarda yer bulamayan öğrenciler alternatif olarak treni seçti.

Erzurum'daki Atatürk ile Teknik Üniversitesi'nde eğitim gören binlerce öğrenci koronavirüs nedeniyle okullar 3 hafta tatili edilince soluğu otogar ve havalimanında aldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından memleketlerine dönmek isteyen yüzlerce üniversite öğrencisi şehirlerarası otobüs ve uçaklarda yer bulamayınca alternatif olarak tren istasyonunun yolunu tuttu. Bilet gişelerinin önünde uzun kuyruk oluşturan öğrenciler, evlerine gidecek olmanın mutluluğunu yaşadı.

Yetkililer, Kars'tan gelip Ankara'ya giden 400 kişilik trenin okulların tatil edildiği ilk günden itibaren tamamen dolu olarak gittiğini söyledi. Uçak ve otobüste yer bulamadıkları için treni tercih ettiklerini söyleyen öğrencilerden Hilmi Emre Köroğlu, "Otobüste bir hafta yer boyunca yer yok. Uçak fiyatları çok yüksek o nedenle Adana'ya trenle gitmeyi tercih ettim" dedi

Öte yandan her gün yüzlerce kişinin uğradığı Erzurum Gar binası koronavirüs nedeniyle baştan aşağı dezenfekte edildi.

Erzurum Tren Garı'nda koronavirüs yoğunluğu

Koronavirüs, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:05 Kaynak: DHA
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