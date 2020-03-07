Erzurum TÜBİTAK Araştırma Projeleri Başvuru sayında 4. Oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum TÜBİTAK Araştırma Projeleri Başvuru sayında 4. Oldu - Son Dakika

Erzurum TÜBİTAK Araştırma Projeleri Başvuru sayında 4. Oldu

6 saat önce

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması başvuru sayıları açıklandı.

Erzurum TÜBİTAK Araştırma Projeleri Başvuru sayında 4. Oldu, System.String[]

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması başvuru sayıları açıklandı. Erzurum; 606 2204-A proje başvurusu ve 688 2204-B proje başvurusu ile iki alanda da Türkiye 4. sü oldu.


Her yıl düzenlenen söz konusu yarışmalar; öğrencileri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettikleri konuları araştırmaya teşvik ederek problemlere yenilikçi ve özgün çözümler üretebilmeleri amacıyla TÜBİTAK tarafından Türkiye genelinde 12 bölgede düzenleniyor.


Projeler; özgünlük, yenilikçilik, yararlılık, uygulanabilirlik, özümseme ve hakimiyet, kullanılan bilimsel yöntem gibi kriterlere göre jüri tarafından değerlendiriliyor ve bölge yarışmasında birincilik alan projeler final yarışmasına katılmaya hak kazanıyor.


Ayrıca final yarışmasında her alanda ulusal dereceye giren öğrenciler ödüllerin yanı sıra derece aldıkları alanla ilgili bölümleri seçmeleri durumunda üniversite sınavına girecekleri ilk yıl ve bir defaya mahsus olmak üzere yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından yararlanabiliyor.


İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen Erzurum 2023 Eğitim Vizyonunda yer alan "Okullarda proje tabanlı eğitim faaliyetlerinin artırılması." hedefi doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucu ilimizden TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına 606 başvuru, TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına 688 başvuru yapıldı. İlimiz hem lise hem ortaokul araştırma porojesi başvuru sayısında Türkiye 4. sü oldu. 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri bölge sergisine davet edilen 100 projeden 33'ü Erzurum'dan oldu. - ERZURUM

Türkiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:58 Kaynak: İHA
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