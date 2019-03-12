Son Dakika Haberleri: Erzurum Tübitak Başkanı Mandal'dan Kariyer Dersi

Erzurum Tübitak Başkanı Mandal'dan Kariyer Dersi

1 saat önce

Tübitak Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Erzurumm Atatürk Üniversitesi öğrencilerine kariyer dersi verdi.

Tübitak Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Erzurumm Atatürk Üniversitesi öğrencilerine kariyer dersi verdi. 500 kişilik salonun merdivenlerini bile dolduran öğrencilere hayat hikayesini anlatarak kariyerin önemine dikkat çeken Mandal, Gördüğüz gibi ben de sizden biriyim. Benim olduğum yerde siz de olabilirsiniz dedi.

Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Bilim, Teknoloji, Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirilmesi ve Yeni TÜBİTAK Yaklaşımı' başlıklı konferansa katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, öğrencilere kariyer dersi verdi. Kültür Merkezi'ndeki 500 kişi kapasiteli salonu merdiven boşluklarına kadar dolduran öğrencilere kariyer planlamasında yardımcı olmak isediğini söyleyen Prof. Dr. Hasan Mandal, 2020'li yıllarda bilginin işbirliği içinde üretilmesinin önemine dikkat çekti. Konuşmasına kendi hayat hikayesiyle devam eden Mandal, 23 Nisan 1965'de Eskişehir'de dünyaya geldiğini ve bugüne kadar olan kariyerindeki önemli basamakları anlattı. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne adaylığında adanan rektörden 3 kat fazla oy olmasına rağmen atanmadığını ancak Cumhurbaşkanı tarafından 2015'te rektörleri atayan YÖK'e üye olarak atandığını vurguladı. Kendisinin kariyeri boyunca hep araştırmayı yönetmek istediğini ifade eden Mandal, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'nda Başkan Vekili olarak görev yaptığını söyledi.

Hayat hikayesini anlattığı öğrencilere Ben sizden birisiyimi söylemeye çalıştım diyen Mandal, Özel bir yeteneğim, eğitim alma noktam yok. Onun için siz ben olabilirsiniz dedi. Konuşmasında 90'lı yıllarda esnafın sıkça kullandığı 'Peşin satan, veresiye satan' esnafın durumunun resmediliği fotoğrafı ekrana yansıtan Mandal, yeni dönemde geleneksel gençlerin veresiye satan, yenilikli ve girişimci gençlerin ise peşin satan esnaf gibi olacağını bildirdi.

Mandal, konuşmasının sonunda öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Prof.Dr. Mandal, bir öğrencinin 'beyin göçünü önlemek için TÜBİTAK ne yapıyor' sorusuna beyin göçünün tüm ülkelerin meselesi olduğunu belirtti. Dünyada artık rekabetin nitelikli insan gücüyle olacağına dikkat çeken Mandal, Türkiye'de nitelikli insanları almaya çalışıyor. Geleceğin savaşları demek biraz uygun değil ama rekabeti nitelikli insanlarla gerçekleştirilebilecek. Nitelikli insana ulaşma noktasında her ülke kendi sürecini yürütmeye çalışıyor. TÜBİTAK hem tersine beyin göçü hem de nitelikli insan kaynağının gelişmesi için çalışıyor. Nitelikli insan kaynağının göçünü engelleyici, Türkiye'de kalmasını teşvik edici önlemler geliştirmeye çalışıyor diye konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, konuşmasının sonunda geçtiğimiz yıl İstanbul'da yapılan Teknofest'te 3'üncü olmayı başaran Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi takımıyla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:06 Kaynak: DHA

Atatürk Üniversitesi, Tübitak, Güncel
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