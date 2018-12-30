Erzurum, Tunceli ve Erzincan'da 257 Köy ve Mahalle Yoluna Ulaşım Sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 3 ilde 257 mahalle ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 3 ilde 257 mahalle ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Erzurum'da bir süredir etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu, süs havuzları buz tuttu, 150 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 209 kar temizleme aracı ve 659 personelle, kent merkezinde 24 santimetreye ulaşan karı temizlemek ve kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.



Köy yollarını açmak Karayolları ekipleri de iş makineleriyle destek veriyor.



Tunceli'de 40 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.



Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yol ve ulaşım hizmetleri müdürlüğüne bağlı 6 karla mücadele ekibi, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Ekiplerin çalışmasını yer yer etkili sis ve kar yağışı olumsuz etkiliyor.



Erzincan'da 67 köy yoluna ulaşıma kapalı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Karın Ağrısıyla Gittiği Hastanede Safra Kesesinden 200 Adet Taş Çıkarıldı

Vanlı Baba, Çocuklarıyla 2 Gün Uğraşıp 'Kardan Canavar' Yaptı

Son Dakika! Putin'den Dikkat Çeken Türkiye Mesajı: Avrasya'nın Güvenliğini Beraber Güçlendireceğiz

Tadan Müptelası Oluyor! Bayburt Ketesi İçin Tescil Başvurusu Yapıldı