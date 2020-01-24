Erzurum, Tunceli ve Erzincan'dan kurtarma ekipleri, deprem nedeniyle Elazığ'a gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum, Tunceli ve Erzincan'dan kurtarma ekipleri, deprem nedeniyle Elazığ'a gönderildi - Son Dakika

Erzurum, Tunceli ve Erzincan'dan kurtarma ekipleri, deprem nedeniyle Elazığ'a gönderildi

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Erzurum, Tunceli ve Erzincan'dan arama kurtarma ekipleri, yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi.

Erzurum, Tunceli ve Erzincan'dan kurtarma ekipleri, deprem nedeniyle Elazığ'a gönderildi, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Erzurum, Tunceli ve Erzincan'dan arama kurtarma ekipleri, yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi.

Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından 5 ekibi destek için bölgeye gönderdiklerini söyledi.

UMKE, Türk Telekom, itfaiye ve elektrik arıza ekiplerinin de bölgeye hareket ettiğini dile getiren Karslı, "Yaklaşık 100 kişilik ekibi bölgeye gönderdik. Yardım ve çadır malzemesi dolu 2 tır bölgeye hareket etti." dedi.

Erzincan'da da 112 Acil Servis'ten 5, UMKE'den 2, AFAD'dan 2 ekibinin destek için bölgeye hareket ettiği bildirildi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise AA muhabirine, depremin yeri ve büyüklüğü açıklandıktan sonra kentteki arama kurtarma ekiplerinin harekete geçtiğini anlatarak, "AFAD, 112, JÖAK ve jandarma dedektör köpeklerinden oluşan 60 kişilik ekibi, deprem bölgesine çok hızlı şekilde sevk ettik. Allah herkesin yardımcısı olsun, geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:28 Kaynak: AA
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