ERZURUM TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ, ERZURUM'DA

ANKARA'dan Kars
'a ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi
son duraktan bir öncesi olan Erzurum
'a ulaştı. Yolcular trenden inerek Gar'da kendilerini bekleyen midibüslerle şehrin tarihi yerlerini gezip, bol bol alış-veriş yaptı.
Bugün saat 22.00'da Erzurum Gar'ına giriş yapan Turistik Doğu Ekspresi Turizim İl Müdülüğü ekipleri tarafından karşılandı. Gar binası önünde kendilerini bekleyen midibüslere binen yolcular, ilk olarak kara elmaz olarak bilinen Oltu
Taşı satılan tarihi bedestene götürüldü. Burada alış-veriş yapan yolcular daha sonra Cumhuriyetin temellerin atıldığı Kongre Binası ile birlikte, Çifti Minareli Medrece, Ulu Cami, Yakitiye Medresesi gibi tarih mekanları gezdikten sonra tekrar istasyona gidip kendilerini bekleyen trenle son durak olan Kars'a doğru yolu çıktılar.
Yolculuğun muhteşem geçtiğini söyleyen Zeynep Elmas
, Ankara
'dan geliyoruz. Yolculuk çok iyi geçiyor hiç yorulmadık. Önce Erzincan
'ı sonra Erzurum'u gezdik. Dört arkadaş olarak bu yolculukta çok eğlenceli vakit geçiriyoruz diye konuştu.