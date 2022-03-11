Erzurum'u Bayburt ve Bingöl'e bağlayan kara yolları ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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Erzurum'u Bayburt ve Bingöl'e bağlayan kara yolları ulaşıma kapatıldı

11.03.2022 20:43
Erzurum'u Bayburt ve Bingöl'e bağlayan kara yolları ulaşıma kapatıldı

Erzurum'u Bayburt ve Bingöl'e bağlayan kara yollarında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'u Bayburt ve Bingöl'e bağlayan kara yollarında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Bayburt kara yolundaki Kop Dağı Geçidi akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinde trafiğe kapatıldı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum-Bingöl kara yolundaki Çirişli Geçidi'nde de ulaşım sağlanamıyor.

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Erzurum, Bayburt, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'u Bayburt ve Bingöl'e bağlayan kara yolları ulaşıma kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'u Bayburt ve Bingöl'e bağlayan kara yolları ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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