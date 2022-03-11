Erzurum'u Bayburt ve Bingöl'e bağlayan kara yolları ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

Erzurum'u Bayburt ve Bingöl'e bağlayan kara yollarında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Bayburt kara yolundaki Kop Dağı Geçidi akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinde trafiğe kapatıldı.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum-Bingöl kara yolundaki Çirişli Geçidi'nde de ulaşım sağlanamıyor.
Kaynak: AA
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