Erzurum'u Fotoğraflayanlar Şehirder'de

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Dil ve Edebiyat
Derneği (TDED) Erzurum
Şubesi ve ŞEHİRDER'in ortaklaşa düzenlediği programda Erzurum'u fotoğraflayanlar konuştu.
TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş
programın açılış konuşmasında 2009'da birkaç arkadaşıyla sosyal paylaşım sayfalarında açtıkları Eski Erzurum Fotoğrafları Grubu daha sonra Fotoğraflarla Erzurum grubunun şehrin hafızasını canlandırdığını, şehrin tanıtımını yaptığını, şehrin her tarafındaki kültür ve tabiat varlıklarının fark edilmesini sağladığını ve bu iki grubun bugün Erzurum üzerine yapılan birçok çalışmaya, araştırmaya kıvılcım olduğunu ifade ederek sosyal medya ve fotoğraf paylaşım sayfalarının doğru kullanılmasının faydalarına değindi.
Daha sonra sözü alan fotoğraf sanatçısı Başaran Çorak, amacının Erzurum'un güzelliklerinin Erzurumlulara ve tüm ülkeye tanıtmak olduğunu ifade ederek, fotoğraf çekmek için adımladıkları eski mahallelerde yaşadıkları sıkıntılardan bahsetti.
Erzurum'un genç fotoğraf sanatçılarından İlteriş Bülent Aydın
fotoğrafçılığın teknik ve teorik bilgileri olduğunu; ancak asıl eğitimin pratik yapmaktan geçtiğini ifade ederek, güzel bir kare fotoğraf çekebilmek için saatlerce aynı yerde beklediğini söyledi. Fotoğrafta doğru ışığı ve enstantaneyi yakalamanın güçlüklerinden bahseden Aydın, şehrin insan kaynağının hikayesi olan hayat sürdüğünü, bu hayatı da yüzündeki çizgilerde apaçık taşıdıklarını, bu nedenle insan fotoğrafları açısından Erzurum'un zengin olduğunu belirtti.
Daha sonra sözü alan gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Nihat Kılıçoğulları, özellikle hafta sonları fotoğraf çekme sevdasıyla şehrin her köşesini defalarca gezdiğini, çektiği hiçbir fotoğrafta adını kullanmadığını, bunu kendisini yetiştiren şehrine bir vefa olarak yaptığını söyledi. Fotoğraf çekerken değişik perspektifleri yakalamanın değerinden bahseden Kılıçoğulları, kendisini fotoğraf sanatçısı olmaktan ziyade memleket ve fotoğraf sevdalısı olarak gördüğünü ifade etti. Yaşamın içinden insan fotoğrafları çekmenin zorluklarından ve risklerinden söz eden Nihat Kılıçoğulları, kendisinden ziyade fotoğraflarının geniş kitlelere ulaşmasından duyduğu mutluluğu ve memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca çektikleri fotoğrafların şehirde birçok habere kaynak teşkil ettiğini söyledi.
Son olarak Uğur Sağıroğlu sosyal medyanın tesiriyle herkesin fotoğraf çektiğini, paylaşım sayfalarında adeta sergi düzenlediklerini söyleyerek fotoğrafa olan bu yoğun ilgiyi eğitimle kaliteli ve disiplinli hale getirmek için gayret sarf etmeleri gerektiğine inandığını ifade etti. Uğur Sağıroğlu birçok fotoğraf safarisine katıldığını söyleyerek Erzurum'da fotoğrafçılık konusunda organizasyon eksikliği olduğunu, kurumların Erzurum'daki fotoğraf ustalarından daha çok yararlanmaları gerektiğini belirtti.
Erzurum'u fotoğraflayan sanatçılar konuşmalarını çektikleri fotoğraflardan örnekler göstererek desteklediler ve programa katılanlara görsel şölen yaşattılar. - ERZURUM