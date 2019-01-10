Erzurum'u Kış Turizminde Bir Numara Yapacağız"

Erzurum
Valisi Okay Memiş
, kentte 5 yıldızlı yeni bir otelin yapılacağını belirterek, "Erzurum'u kış turizminde Türkiye
'de bir numara yapacağız." dedi.
Vali Memiş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla Öğretmen Evi'nde düzenlenen programda yaptığı açıklamada şehre yönelik yatırım ve projelere ilişkin bilgi verdi.
Erzurum'un bölgede lider, ülke genelindeyse önemli şehirlerden olduğunu belirten Memiş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'a yeni bir stadın yapılması gerektiğini belirterek, "Erzurumspor'un yeni bir stada ihtiyacı var. Yeni stat akustik olarak daha iyi, soğuğa karşı daha korunaklı olmalı. Konuyu 20 Ocak'ta şehrimize gelecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'a bizzat arz edeceğim." dedi.
Memiş, Erzurumluların uzun süredir beklediği 5 yıldızlı otelin ihalesinin yakında tamamlanacağını da ifade ederek, "Erzurum'da içinde kayakseverlerin elbiselerini giydiği kayak odalarının da olacağı 5 yıldızlı Hilton
Oteli yapılacak. Otel 17 ay içinde faaliyete geçecek. Yatırımcısı hazır olan beş yıldızlı otel şehrin içinde olacak. İnşallah baharda temel atılacak." bilgisini paylaştı.
Erzurum'un Anadolu'nun mührü olduğunu söyleyen Memiş, hedeflerinin kentte kış turizmini geliştirmek olduğunun altını çizdi.
Vali Memiş, şehre gelen turist
sayısında geçen seneye oranla yüzde 125 artış olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:
"Bu rakamları daha da yukarı çekeceğiz. Ziyaretçi sayılarımızı arttırmalıyız. Palandöken
'in ve buradaki kayak merkezinin insanı çeken müthiş bir enerjisi var. Erzurum olarak bunu başaracak potansiyelimiz var. Erzurum'u kış turizminde Türkiye'de bir numara yapacağız. Turizmde yıllık 1 milyon ziyaretçi sayısı hedefliyoruz. Tarihi Ulu Cami, Üç Kümbetler, Lalapaşa
, Yakutiye
Medresesi ve Erzurum Kalesi'nden oluşan bu bölge Erzurum'un Sultanahmet
'idir."
Memiş, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutladı.