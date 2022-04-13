Erzurum'u nisan 'kar'ı vurdu - Son Dakika
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Erzurum'u nisan 'kar'ı vurdu

13.04.2022 00:53
Erzurum'u nisan 'kar'ı vurdu

ERZURUM'da tipi şeklinde yağan kar yağışı ile kent merkezi yeniden beyaza büründü.

ERZURUM'da tipi şeklinde yağan kar yağışı ile kent merkezi yeniden beyaza büründü. Havaların ısınmasıyla birlikte kar lastiklerini değiştiren çok sayıda araç sürücüsü kar altında kalan cadde ve sokaklarda zor anlar yaşadı. Büyükşehir Belediyesi ile merkez belediyelerde ekipler gece boyu tuzlama ve yol açma çalışması yaptı.

Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Giderek şiddetini artıran ve tipi şeklinde yağan kar, kısa sürede cadde, sokak ve park halindeki araçları kapladı. Sokağa çıkanlar ise yazlık ayakkabı giymeleri nedeniyle güçlükle yürüyebildi. Kıştan kalma günleri hatırlatan tipi nedeniyle karayolu ulaşımında da aksamalar yaşandı. Yazlık lastikleri ile yola çıkıp karda kayan araçları sürücüler itekleyerek kurtarmaya çalıştı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyelerine ait iş makineleri cadde ve sokaklarda tuzlama  e kar küreme çalışması başlattı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollarda çok sayıda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Erzurum- Kars karayolunun Hamam Deresi mevkisinde ağır tonajlı araçların kayması nedeniyle şehirlerarası ulaşımın da aksamalara yaşandı.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışının etkisini artırarak Erzurum'da çarşamba günü öğle saatlerine kadar kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere 25 santime kadar kar yağışının beklendiğini uyarısı yapıldı. Yetkililer, ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.


Erzurum'u nisan 'kar'ı vurdu
Erzurum'u nisan 'kar'ı vurdu
Erzurum'u nisan 'kar'ı vurdu
Erzurum'u nisan 'kar'ı vurdu
Erzurum'u nisan 'kar'ı vurdu
Erzurum'u nisan 'kar'ı vurdu
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Tokat'ta Nisan ayında kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu Tokat'ta Nisan ayında kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu Kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu Kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

Büyükşehir Belediyesi, Tragger, Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erzurum'u nisan 'kar'ı vurdu - Son Dakika


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