ERZURUM Uçar: Eczacılar maske fiyatının artmasında günah keçisi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel ERZURUM Uçar: Eczacılar maske fiyatının artmasında günah keçisi oldu - Son Dakika

ERZURUM Uçar: Eczacılar maske fiyatının artmasında günah keçisi oldu

6 saat önce

Uçar: Eczacılar maske fiyatının artmasında günah keçisi olduERZURUM 13'üncü Bölge Eczacı Odası Başkanı Mahmut Uçar, koronavirüs salgını sonrası maske fiyatlarının artması nedeniyle günah keçisi ilan edildiklerini belirterek, "3 ay önce 60- 70 kuruş olan maske fiyatları bir anda 4- 5 liraya fırladı.

Uçar: Eczacılar maske fiyatının artmasında günah keçisi oldu

ERZURUM 13'üncü Bölge Eczacı Odası Başkanı Mahmut Uçar, koronavirüs salgını sonrası maske fiyatlarının artması nedeniyle günah keçisi ilan edildiklerini belirterek, "3 ay önce 60- 70 kuruş olan maske fiyatları bir anda 4- 5 liraya fırladı. Burada eczacılar yerine gözenin başına gitmek, hammadde fiyatlarına bakmak lazım" dedi.

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Bayburt, Ardahan, Iğdır il ve ilçelerindeki 500'ü aşkın eczacıyı temsil eden 3'üncü Bölge Eczacı Odası Başkanı Mahmut Uçar, maske ya da herhangi bir ürünün tüketiciye ulaştıran zincirin son halkasının eczacılar olduğunu belirtti. Maskeyi aralık ayında 60-70 kuruşa alıp 85 kuruş ile 1 TL arasında sattıklarını belirten Başkan Mahmut Uçar, "Ancak maskenin eczaneye geliş fiyatı 3 lira 90 kuruş oldu. Üyelerimiz bu fiyata aldıkları bir maskeyi bizim de tavsiyemiz üzerine 4 lira 10 kuruş ile 5 lira arasında satmaya başladı. Ancak vatandaş 3 ay önce 1 liraya aldığı maskeyi 4 lira ve üzeri alınca tepki gösterdi.

Maske fiyatlarının artışından birçok kişinin nemalandığını söyleyen Uçar, 'Şu kişi yapmıştır diye suçlamıyorum. Bunun tedarikçisi, imalatçısı, kumaşı, lastiği vereni yani hammaddeye bakmak lazım. Üreticiler de hammaddeyi 3-4 kat daha fazla fiyata aldıklarını söylüyor. Bir domino etkisi yaşanıyor. Zincirin son halkasına değil gözenin başına gitmek lazım. Hammadde fiyatlarına bakmak lazım. En son biz hastaya sunduğumuz için töhmet altında kaldık' diye konuştu.

4 ECZANEYE CEZA UYGULANDI

Maske fiyatlarıyla ilgili yapılan denetimlerde bölgedeki üyelerinden 4 eczaneye ceza uygulandığını ifade eden Uçar, "Denetimlerde üyelerimiz Aralık ayı faturalarını ibraz etmişler. Halbuki son dönem faturaları gösterseler sıkıntı ortadan kalkacak. Ceza yiyen bir meslektaşımızın elimizde iki ayrı faturası var. Biri aralık diğeri şimdi. Aralıkta 62 kuruşa almış, şimdi 3 lira 90 kuruş. 60 kuruşa aldığını 1 liraya, 3 lira 90 kuruşa aldığını 4 ya da 5 liraya sattı" dedi.

İNTERNET VE KARABORSAYA BAKMAK LAZIM

Maskenin eczaneye gelmeden önce çeşitli safhalardan geçtiğini vurgulayan Uçar, şunları söyledi:

"Bunun depocusu, üreticisi var. Maske imal edene soruyorsun, 'hammadde bulamıyorum fahiş fiyattan bulabiliyorum' diyor. Devlet buna hakimdir çözecektir, ancak bakılması gereken en son yer eczanedir. Bizde talep olmazsa maske satmak eczacının işi değildir. Üç ay önce bir eczaneye gidilerek maske sorulsaydı bir kutu var denilirdi, bir tane de getirtelim' derlerdi. İnternette görüyoruz. Eczanelerde 4 lira olan maskelerin 10-15 lira olduğunu görüyoruz. Bana göre bütün tıbbi cihazların sadece eczanede satılması gerekir ki fiyat disiplini olur. Bakılması gereken aslında bu kontrolsüz piyasa. Geçen internette gördüm, 299 liraya bir litre kolonya, böyle bir dünya yok. Bence internetten, karaborsadan başlamak lazım. Yani eczane dışına bakmak lazım. Zaten bu tip yerler çok fahiş fiyattan sattığı için üretici bu ürünü eczaneye vermek yerine internet üzerinden bu tür fiyatlara satış yapan firmalara vermeyi yeğliyor. Çünkü eczane 70 kuruşa alır 1 liraya satar, 3 lira 90 kuruşa alır 4 liraya satar. Ama 4'ün üzerinde satmaz. Mutlaka internet satışlarına müdahale etmek lazım. Bunlar çok sır değil, internet üzerinden satış yapan sitelere girin çok abuk sabuk fiyatlar göreceksiniz, müdahaleye buradan başlamak lazım."

ERZURUM Uçar: Eczacılar maske fiyatının artmasında günah keçisi oldu

Mahmut Uçar, Erzurum, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:05 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ERZURUM 'Covid-19'la mücadele plazma tedavisi hazır, aşı çalışmaları 6 ay sürecek'
Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok         
17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü         
17:07
Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:54
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti         
16:45
Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi         
16:36
Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi         
16:36
Ünlü tenisçi Ashley Harkleroad çıplak fotoğrafını sansürsüz paylaştı, sosyal medya yıkıldı Ünlü tenisçi Ashley Harkleroad çıplak fotoğrafını sansürsüz paylaştı, sosyal medya yıkıldı         
16:30
PKK'nın sözde sorumlularından PKK'nın sözde sorumlularından "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü         
16:27
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu         
16:25
Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü         
16:20
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü         
16:12
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi         
16:04
Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi         
16:03
MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı         
15:50
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir         
15:49
Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı         
15:39
Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek         
15:32
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim         
15:27
Bulgaristan'da CSKA Sofya, koronavirüs yasağını delerek antrenman yaptı Bulgaristan'da CSKA Sofya, koronavirüs yasağını delerek antrenman yaptı         
14:59
Sloukas'tan ayrılık sinyali: Obradovic giderse, benim de durumum değişebilir Sloukas'tan ayrılık sinyali: Obradovic giderse, benim de durumum değişebilir         
14:58
Dünya hapis hayatı yaşarken koronavirüsün kaynağı Vuhan'da hayat normale dönmeye başladı Dünya hapis hayatı yaşarken koronavirüsün kaynağı Vuhan'da hayat normale dönmeye başladı         
14:50
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı         
14:43
Şota Arveladze: Koronavirüs nedeniyle, 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olursa şaşırmayın Şota Arveladze: Koronavirüs nedeniyle, 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olursa şaşırmayın         
14:42
Tüm dünya Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi         
14:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı         
14:31
Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı         
14:19
Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı         
14:18
Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı         
13:56
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi         
13:56
Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 5G'nin koronavirüs vakalarını artırdığı iddialarını yalanladı Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 5G'nin koronavirüs vakalarını artırdığı iddialarını yalanladı         
13:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2020 17:26:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ERZURUM Uçar: Eczacılar maske fiyatının artmasında günah keçisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]