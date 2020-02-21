Erzurum Ülkü Ocakları Çakıroğlu'nu andı - Son Dakika
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Erzurum Ülkü Ocakları Çakıroğlu'nu andı

6 saat önce

Erzurum Ülkü Ocakları Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu vefatının 5. yıldönümünde dualar ile andı.

Erzurum Ülkü Ocakları Çakıroğlu'nu andı, System.String[]

Erzurum Ülkü Ocakları Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu vefatının 5. yıldönümünde dualar ile andı. Kent meydanı Lalapaşa Camii'nde Akşam Namazına Müteakip Mevlid-i şerif okuttu.


Mevlid-i Şerif programına Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdülkadir Gökçan, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, MHP MYK üyesi Gökhan Yazıcı, ilçe ocak başkanları ve çok sayıda ülkücü katıldı.


Namaz çıkışı konuşan İl Başkanı Gökçan; "Cennet mekan kardeşim Fırat, Vatanı için, Milleti için, Davası için canını feda etmiştir. Fırat artık Ağrı'dan başlayıp Basra'ya dökülen bir nehrin adı değil, Bayraklaşmış bir mücadelenin Erzurum'dan doğup Ege'ye dökülen ismidir. Ülkü Ocaklarının var olduğu her yerde bir tane Fırat vardır" dedi. - ERZURUM

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:15 Kaynak: İHA
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