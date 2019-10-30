Son Dakika Haberleri: Erzurum ultraslan, tortum şelalesi'ni stadyuma çevirdi
Son Dakika Güncel Erzurum ultraslan, tortum şelalesi'ni stadyuma çevirdi

Erzurum ultraslan, tortum şelalesi'ni stadyuma çevirdi

48 dakika önce

Ultraslan, Tortum Şelalesi'ni stadyuma çevirdiGalatarasay'ın taraftar grubu Ultraslan Ata Uni ve Ultraslan Erzurum, dünyanın en büyük şelalerinden biri olan Tortum Şelalesi'ni adeta stadyuma çevirdi.

Ultraslan, Tortum Şelalesi'ni stadyuma çevirdi

Galatarasay'ın taraftar grubu Ultraslan Ata Uni ve Ultraslan Erzurum, dünyanın en büyük şelalerinden biri olan Tortum Şelalesi'ni adeta stadyuma çevirdi. Coşkun akan şelaleyi gezen taraftarlar, söyledikleri marşlarla sarı-kırmızılı takıma olan sevdalarını dile getirdi.

Ultraslan Erzurum ve Ultraslan Ata Uni taraftar gruplarının geleneksel hale getirdikleri birlik beraberlik pikniği, Uzundere İlçesi'ndeki Tortum Şelalesi'nde gerçekleştirildi. Sarı-kırmızı formalarıyla 21 metre genişlik ve 48 metre yüksekliğe sahip şelaleyi marşlarla inletti. Taraftarlar, coşkun akan şelaleyi seyir tepesinden izledikten sonra çevresini gezdi. Şelalenin yanında piknik yapan sarı-kırmızılı taraftalar, Erzurum'un tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı yakaladıklarını belirtti.

Ultraslan Erzurum Koordinatörü Uğur Öncel ve Ultraslan Atatürk Üniversitesi Temsilcisi Hatem Abak, Atatürk Üniversitesi'ne yeni gelen arkadaşlarla kaynaşma, arkadaşlık ortamının oluşması için piknik düzenliyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz piknikle hem bulunduğumuz kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görüyoruz hem de arkadaşlar birbirlerini daha iyi tanıyor dediler.

Erzurum ultraslan, tortum şelalesi'ni stadyuma çevirdi

Erzurum, Tortum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:30 Kaynak: DHA
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