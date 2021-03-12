Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlandı - Son Dakika

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlandı.

Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen programda, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende, günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu.

Sekmen, burada yaptığı konuşmada, 12 Mart'ın vatanın bölünmez bütünlüğü için düşmana göğsünü siper eden Erzurum halkının gurur günü olduğunu aktardı.

Kurtuluş günü olan 12 Mart'ın aynı zamanda, Türk'ün Anadolu'da şahlanışıyla, dirilişinin tüm dünyaya gösterilmesini sağladığını vurgulayan Sekmen, şöyle konuştu:

"Türk milli birliğine, 103 yıl önce sunulan bu zafer, milletimizin kaderini değiştirmiştir. Yakın tarihimiz boyunca milletin istikbali, egemenliği, vatanın birliği ve bütünlüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası söz konusu olduğu anda, Erzurum insanı kendi üzerine düşen tarihi görev ve sorumluluğu yerine getirmekten hiçbir zaman çekinmemiştir. Devletimizin bağımsızlığı ve milletimizin istikbali için mücadelenin gündeme her gelişinde dadaşlar, vatan davasına öncülük ve liderlik etmiştir. Bir başka deyişle vatana hizmet aşkının kalbi Erzurum'da atmıştır. Cumhuriyetimizin temelleri, 23 Temmuz 1919'da Erzurum Kongresi'nde kabul edilen tarihi kararlarla bu vatan şehrinde atılmıştır. Ecdadımızın, şehitlerimizin, bizlere emaneti olan Erzurum'un Türkiye Cumhuriyeti Devletini koruma gibi milli bir görevi de üstlenmesi, şüphesiz her Erzurumlu için taşıma şerefine ulaşacağı en büyük payedir, gururdur, onurdur."

Kar yağışı altında düzenlenen programda, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da katılımcılara mini bir konser verdi.

Programın ardından katılımcılar 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen HAYGEM Projesi Tanıtım Toplantısı'na geçti.

Kentte bugün bakan Pakdemirli'nin katılımıyla düzenlenmesi planlanan sektör toplantısı, Pakdemirli'nin diğer programları sebebiyle ertelendi.