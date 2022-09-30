Erzurum'un 2300 rakımlı Daphan Ovası'nda ayçiçeği hasadına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'un 2300 rakımlı Daphan Ovası'nda ayçiçeği hasadına başlandı

30.09.2022 17:53

Erzurum'un 2300 rakımlı Daphan Ovası'nda ayçiçeği hasadına başlandı.

Erzurum'un 2300 rakımlı Daphan Ovası'nda ayçiçeği hasadına başlandı.

Vali Okay Memiş, ovada düzenlenen "2022 Hasat Festivali"nde yaptığı konuşmada, hasadın verimli geçmesini temenni etti.

Çiftçilere bol kazanç dileyen Memiş, şöyle konuştu:

" Türkiye'de hububat üretiminin yüzde 3'ünü, Erzurum'un 2000 rakımında eli öpülesi Dadaş çiftçilerimiz başarıyor. Yıllık tarım ve hayvancılıktan elde ettiğimiz katma değerimiz 12 milyar liraya doğru gidiyor. Her alanda bir iyileşme ve güzelleşmeyi görüyoruz. Sözleşmeli besicilik talebimiz vardı. Tarım ve Orman Bakanlığımız bunu hayata geçirmeye karar verdiler. İnşallah bunun lansmanı Erzurum'da yapılacak."

Memiş, Erzurum'a bu yıl 300 milyon liralık yatırımla bir yem fabrikası kazandırılacağını müjdeledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ise Daphan, Pasinler ve Hınıs Ovası'nın yetim kaldığını ve AK Parti ile beraber bu ovaların değerlerine değer katmaya başladığını belirtti.

Anadolu'da 3 ovası bulunan kentin az olduğuna işaret eden Taşkesenlioğlu, AK Parti olarak bu ovalarda yaşayan çiftçilerin her zaman yanlarında olmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

"Hububat üretimimiz geçen yıla oranla yüzde 150 arttı"

Sadece bu yıl içerisinde Erzurum'a 400 milyon liradan fazla tarımsal destek verildiğini dile getiren Taşkesenlioğlu, "Onun karşılığında nasıl ki AK Parti iktidarı 'iş bilenin, kılıç kuşananın' şeklinde hareket ettiyse çiftçilerimiz de aynı şekilde çalışarak 11 milyardan fazla tarımsal destek elde etti. Hububat üretimimiz geçen yıla oranla yüzde 150 arttı. Bu sene 160 milyon ton hububattan 380 milyon tona çıktık." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de bu hizmetlerin büyük cesaret ve fedakarlıkla yürütüldüğünü belirtti.

Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz da geçmişte Daphan Ovası'nda sadece tahıl ağırlıklı bir ekim varken, şimdilerde şeker pancarı, sılajlık mısır ve ayçiçeği gibi katma değeri yüksek ürünlerin ekilmesinin hem kendilerini hem de çiftçileri memnun ettiğini vurguladı.

Daphan Sulama Birliği Başkanı Mehmet Ölmez'in konuşmasının ardından yıl boyunca üretimde gayret gösteren çiftçilere plaket verildi.

Daha sonra ovada ayçiçeğinin hasadı yapıldı.

YORUMLAR
500
BAKAN ÇAVUŞOĞLU, NİKAH ŞAHİDİ OLDU BAKAN ÇAVUŞOĞLU, NİKAH ŞAHİDİ OLDU Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Muğla'da partililerle buluştu, esnaf ziyareti yaptı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Muğla'da partililerle buluştu, esnaf ziyareti yaptı
Kaynak: AA

Okay Memiş, AK Parti, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'un 2300 rakımlı Daphan Ovası'nda ayçiçeği hasadına başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:34 Afrika ülkesi Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu
22:57 Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Lay, tabancayla intihar etti
22:34 Putin, ihlak kararı sonrası Kızıl Meydan'daki kutlamalarda konuştu: Rusya daha güçlü hale geldi, zafer bizim olacak
22:20 Bursa'da son model araç çalan 15 yaşındaki çocuk, trafik kazasına karıştı! Kamera görüntüleri incelenen küçük hırsız yakalandı
21:52 BM'den Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Tansiyonu düşürmek için ikili diyaloğu sürdürmeye teşvik ediyoruz
21:51 Ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce Kalp Gözü adlı dizide oynadığı ortaya çıktı
21:20 Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın hastaneden paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken detay: Kolunun kırıldığı yerdeki morluklar hala duruyor
21:07 Dünyanın en büyük yılanlarından biri Malezya'da ortaya çıktı: 77 kilo ağırlığındaki yılan, keçiyi bütün olarak yutmuş
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 23:59:41. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'un 2300 rakımlı Daphan Ovası'nda ayçiçeği hasadına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement