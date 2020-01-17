Erzurum'un 487 yıllık geleneği 'Bin bir hatim' duası için eller semaya açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum'un 487 yıllık geleneği 'Bin bir hatim' duası için eller semaya açıldı - Son Dakika

Erzurum'un 487 yıllık geleneği 'Bin bir hatim' duası için eller semaya açıldı

6 saat önce

Erzurum'u doğal afetlerden korumak için 487 yıl önce başlatılan 'Bin bir hatim' geleneği kapsamında tarihi Ulu Cami'de cuma namazı öncesi hatim duası yapıldı.

Erzurum'un 487 yıllık geleneği 'Bin bir hatim' duası için eller semaya açıldı, System.String[]

Erzurum'u doğal afetlerden korumak için 487 yıl önce başlatılan 'Bin bir hatim' geleneği kapsamında tarihi Ulu Cami'de cuma namazı öncesi hatim duası yapıldı. Dua sırasında gözyaşları adeta sel oldu.


Erzurum merkez ve ilçelerindeki camilerde, 17 Aralık 2019'da başlayan 'Bin bir hatim" duası bugün cuma namazı öncesi Ulu Cami'de gerçekleştirildi. 17 Aralık'tan bugüne kadar kent genelinde toplamda 45 bini aşkın hatim okundu. Cemaatin tıklım tıklım doldurduğu Ulu Cami'ye girmeye çalışanlar izdihama neden olurken. camide binlerce kişi gözyaşlarına hakim olamadı.


İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın yaptırdığı duaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile yaklaşık 5 bin kişi 'amin' dedi.


Bin bir Hatim geleneği


Bin bir hatim duasını, Erzurum merkeze bağlı Dutçu köyünde ikamet eden Pir Ali Baba "Eğer her yıl bin bir hatim okursanız Allah bu memleketi özellikle zelzeleden korur" diyerek başlattı. Pir Ali Baba ayrıca, sahibi bulunduğu 8 köyden 4'ünün gelirinin tamamını 1001 hatmin okunması için vakfetti. Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar süren bin bir hatim geleneğinde zaman zaman aksamalar olurken, Erzurum'da babasının ölümü üzerine 26 yaşında müftü olan Muhammet Sadık Solakzade (1882- 1960) ile birlikte hiç aksatılmadan hatim okunur.


Pir Ali Baba'nın mezarı, merkeze bağlı Tepeköy ile (Düzcü) Tuzcu köyleri arasında, Erzurum ovasına nazır kendi adını taşıyan Pir Ali Baba tepesi üzerinde bulunuyor. - ERZURUM

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

8 yıl sonra ilk kez Cuma namazı kıldıran Hamaney'den Trump'a sert sözler: Soytarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin sorusunu beğendi: Aferin, bana unuttuğumu hatırlattın Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti Milletvekillerine casus filmlerini aratmayan ajanda! Çakmakla ve mikrodalga fırında ısıtıldığında yazılar siliniyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 21:10:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'un 487 yıllık geleneği 'Bin bir hatim' duası için eller semaya açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]