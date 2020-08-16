Erzurum'un 5'inci Bölge payı yüzde 6.75 oldu - Son Dakika

Erzurum'un 5'inci Bölge payı yüzde 6.75 oldu

Erzurum'un içinde bulunduğu, 5 bölgeden 16 ilin yer aldığı 5'inci teşvik bölgesinde, ilin 2001-2020 yılları kapsamındaki teşvik belgeli yatırım payı yüzde 6.75'e ulaştı.

Erzurum'un 5'inci Bölge payı yüzde 6.75 oldu, System.String[]

Erzurum'un içinde bulunduğu, 5 bölgeden 16 ilin yer aldığı 5'inci teşvik bölgesinde, ilin 2001-2020 yılları kapsamındaki teşvik belgeli yatırım payı yüzde 6.75'e ulaştı.

Erzurum'un içinde bulunduğu, 5 bölgeden 16 ilin yer aldığı 5'inci teşvik bölgesinde, ilin 2001 -2020 yılları kapsamındaki teşvik belgeli yatırım payı yüzde 6.75'e ulaştı.

5. Bölge Teşvik Verileri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2020 yılı Haziran ayı yatırım teşvik belgesi verilerini paylaştı. Erzurum'un içinde yer aldığı 5'inci Teşvik Bölgesinde Haziran ayında 56, Ocak - Haziran ayları içinde ise 306, 2001 -2020 yılı kapsamında ise 6 bin 221 yatırım teşvik belgesi aldı.

Erzurum'un Bölge Payları

DOSİAD Araştırma Merkezince, Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat'la birlikte 16 ilin yer aldığı bölgede Erzurum'un teşvikli yatırım sayısı payı bu yılın ilk altı ayında yüzde 4,24, 2001-2020 yılları kapsamında ise yüzde 6,75 olarak hesaplandı.

Haziran Ayı Verileri

5'inci Teşvik Bölgesinde haziran ayında 44 bölgesel, 12 genel toplam 56 yatırım teşvik belgesine kavuştu. Bölgesel yatırımlar için 523, genel yatırımlar için 679, toplam 1.2 milyarlık harcama kaydedildi. Bölgesel yatırımlarda bin 768, genel yatırımlarda ise 105, toplam bin 768 kişilik istihdam alanı oluşturuldu.

Sabit Yatırım

Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 1. Bölgede 5,3 milyar TL, 2. Bölgede 5,1 milyar TL, 3. Bölgede 2,8 milyar TL, 4. Bölgede 638 milyon TL, Erzurum'un içinde bulunduğu 5'inci bölgede 1,2 milyar TL, 6'ıncı bölgede 561 milyon TL ve muhtelif bölgelerde ise 11 milyon TL olduğu açıklandı.

Ocak - Haziran Ayı Verileri

Erzurum'un da yer aldığı, Doğu Anadolu, iç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesinden 16 ilin kapsadığı 5'inci bölgede bu yılın 6 ayında 217 bölgesel, 88 genel yatırım belge aldı. Bölgesel yatırımlar için 2.9 milyar, genel yatırımlar için 3.2 milyar tutarında harcama gerçekleştirildi. Bölgesel yatırımlarda 10 bin 395, genel yatırımlarda ise bin 69 kişilik istihdam kapasitesi öngörüldü.

6 Aylık Sabit Yatırım Tutarı

Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 1. Bölgede 29,1 milyar, 2. Bölgede 21,1 milyar, 3. Bölgede 15 milyar, 4'üncü bölgede 9,4 milyar, Erzurum'un içinde bulunduğu 5'inci bölgede 6,1 milyar, 6'ıncı bölgede 3,8 milyar ve muhtelif bölgelerde ise 1 milyar TL olduğu bildirildi.

2001 -2020 dönemi verileri

V. Bölgede 2001 -2020 yılları arasında 2 bin 493 bölgesel, 3 bin 715 genel kapsamlı 6 bin 221 teşvikli yatırım yükseldi. Bölgesel yatırımlar için 27.3 milyar, genel yatırımlar için ise 32.3 milyar, toplam 68.6 milyarlık harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarla 134 bin 232, genel yatırımlarla da 76 bin 85 kişi iş edindi.

20 Haziran 2012 - Haziran 2020

Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge yüzde 36, II. Bölge yüzde 18, III. Bölge yüzde 14, IV. Bölge yüzde 11, V. Bölge yüzde 9, VI. Bölge yüzde 12 ve Muhtelif Bölgeler yüzde 0,3 pay aldı. Öngörülen sabit yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının yüzde 41, II. Bölgenin payının yüzde 18, III. Bölgenin payının yüzde 20, IV. Bölgenin payının yüzde 8, V. Bölgenin payının yüzde 5, VI. Bölgenin payının yüzde 4 ve Muhtelif Bölgelerin payının yüzde 4 olduğu görüldü.

Haziran 2020 Teşvik Bülteni

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2020 yılı Haziran ayı yatırım teşvik bültenini yayımladı. Bültende şunlar kaydedildi:

2020 yılı Haziran ayında, 859 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Ancak altı adet Yatırım Teşvik Belgesi daha sonra iptal edilmiş olup, 853 adedi ise aktif durumdadır.853 adet Yatırım Teşvik Belgesinin öngörülen sabit yatırım tutarı toplam 15,6 milyar TL, öngörülen istihdamı ise 23.353 kişidir.

Haziran ayında düzenlenen 853 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 825 adedi yerli firmalar, 28 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 14,3 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 1,3 milyon TL'dir.

2020 yılı Haziran ayında verilen yatırım teşvik belgelerinin 385 adedi I. Bölgede, 143 adedi II. Bölgede, 119 adedi III. Bölgede, 54 adedi IV. Bölgede, 56 adedi V. Bölgede, 94 adedi VI. Bölgede ve 2 adedi de Muhtelif Bölgelerdedir.

Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 5,3 milyar TL'si I. Bölgede, 5,1 milyar TL'si II. Bölgede, 2,8 milyar TL'si III. Bölgede, 638 milyon TL'si IV. Bölgede, 1,2 milyar TL'si V. Bölgede, 561 milyon TL'si VI. Bölgede ve 11 milyon TL'si de Muhtelif Bölgelerdedir.

2020 yılı Haziran ayında düzenlenen 853 adet belgenin 533 adedi komple yeni yatırım, 256 adedi tevsi, 64 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Haziran ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 15,6 milyar TL'lik sabit yatırım tutarının 10,9 milyar TL'si komple yeni yatırım, 3,9 milyar TL'si tevsi ve 772 milyon TL'si de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. - ERZURUM

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 12:42

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzurum'un 5'inci Bölge payı yüzde 6.75 oldu - Son Dakika Ekonomi
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