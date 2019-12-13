Erzurum'un 500 yıllık geleneği - Son Dakika
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Erzurum'un 500 yıllık geleneği

6 saat önce

Erzurum'u doğal afetlerden korumak için Pir Ali Baba tarafından yaklaşık 500 yıl önce başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği devam ediyor.

Erzurum'un 500 yıllık geleneği, System.String[]

Erzurum'u doğal afetlerden korumak için Pir Ali Baba tarafından yaklaşık 500 yıl önce başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği devam ediyor.


Bu yıl 17 Aralık-13 Ocak tarihleri arasında devam edecek olan Binbir Hatim programı düzenlenen programla başladı. Pir Ali Baba türbesinde düzenlenen törende tekbirler eşliğinde atlar üzerindeki hafızlar, Pir Ali Baba'nın yaşadığı dönemde hafızlarla at üstünde Kur'an-ı Kerim okuyarak şehri dolaşmasını temsili olarak canlandırdı.


Palandöken ilçesine bağlı Dutçu Mahallesi'nde bulunan Pir Ali Baba'nın türbesinde düzenlenen törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Müftü Hasan Hüsnü Sula ve davetliler katıldı.


Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Öncelik olarak şunu ifade edeyim ki her toplumun mutlaka bir takım gelenek ve görenekleri vardır. Bizim de güzel manevi geleneklerimizden olan 1001 Hatim törenleri her yıl aynı tarihlerde Cuma günü sabahleyin camilerde ve evlerde Kur'an okumayla başlar ve devam eder. Bundan takribi olarak 500 yıl önce, bin 500'lü yıllarda Pir Ali Baba bu geleneği başlatmış, şehrimizin birçok gerek savaş, afat veya deprem veya tabi olaylar karşısında manevi olarak şehri korumak amaçlı olarak böyle bir geleneği başlatmıştır. Günümüze kadar devam etmektedir. Bizlerde aynı yollardan giderek bu geleneğin devamına özen gösteriyoruz. Bu gelenek bir ara bin 900'lü yıllarda sekteye uğramış, daha sonra o günkü il müftüsü Muhammed Sadık Solak Zade efendinin talimatları ile yeniden başlamıştır. Bizlerde bu değerleri koruyup kollamak zorundayız " dedi.


Erzurum Valisi Okay Memiş ise konuşmasında, "1001 Hatim okuma geleneğinin devam ettirmenin ve Pir Ali Baba hazretlerinin şu an köyünde ve makamındayız. Pir Ali Baba aslında bir Anadolu Alpereni'dir. Anadolu'yu Müslümanlaştıran büyük alimlerden birisidir. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması bu Anadolu Alperenleri sayesinde oluyor. Konya'da nasıl ki Şeb-i Aruz töreni neyse Erzurum'da da 1001 Hatim kutlama geleneği aynısıdır. Hakikaten çok önemli bir gelenektir. Bin 500'lü yıllarda o dönemin alimlerinden olan Pir Ali Baba öncülüğünde meydana gelen doğal afetlerden korunmak amacıyla yapılan duaların ve okunan hatimlerin bir devamlılığıdır. Dinimizin esası Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamberimizin hadisleri ve sünnetleri bizlerin adeta rehberidir. Dinimizin de ilk OKU denilmiş ise Kur'an okumak hem Arapça ve hem de Türkçe olarak bir şifadır. Kur'an'ın en önemli özelliği onu anlayarak okumaktır. Ben de elimden geldiğince bu esaslara ayak uydurmaya çalışıyorum. Mutlaka eksiklerimiz de vardır. Allah biz kullarımızı mutlaka eksik yarattık der. Allah tüm günahlarımızı da affetsin" diye konuştu.


Konuşmaların ardından İl merkezindeki camilerde görevli 30 imam hatim duasını okudu. Müftü Hasan Hüsnü Sula'nın yaptığı duanın ardından tekbirler eşliğinde at üzerindeki hafızlar, Pir Ali Baba'nın yaşadığı dönemde hafızlarla at üstünde Kur-an Kerim okuyarak şehri dolaşmasını canlandırdı. - ERZURUM

Okay Memiş, Erzurum, Müftü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:26 Kaynak: İHA
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