Erzurum'un asırlık kültürel mirası karnavas bezi markalaşacak - Son Dakika

Erzurum'da, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Olur Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle kentin asırlık kültürel mirası karnavas bezi markalaşacak.

KUDAKA'dan yapılan açıklamaya göre, 2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 kapsamında desteklenen, Olur Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi tarafından yürütülecek olan "Geçmişin Motifleri Tezgahlarda Dilleniyor" projesine ilişkin destek sözleşmesi imzalandı.

Ajansta düzenlenen imza törenine, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Olur Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Funda Aslan, Başkan Yardımcısı Tülay Yıldız ile projeden sorumlu ajans uzmanları katıldı.

Projeyle bölgede yaklaşık 250 yıldır dokunan çok köklü bir kültürel geçmişe sahip karnavas bezini yeniden gün yüzüne çıkarmak, bu kültürel değeri gelecek kuşaklara aktarmak ve etkin bir şekilde tanıtarak bölge ekonomisine katma değer sağlamak yatırımın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Bu sayede hem Olur ilçesinde iş gücü piyasası dışında kalmış bölge kadınlarına mesleki eğitimler verilerek yöresel el sanatlarının öğrenilmesi sağlanıp kadın istihdamı artırılacak, hem de dar gelirli ailelerin bütçelerine katkı sağlanarak bölgede girişimci kadınlar desteklenip kadınların kooperatifleşmesine öncülük edilecek.