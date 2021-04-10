Erzurum'un asırlık lisesindeki müze, eserleriyle tarihe ışık tutuyor - Son Dakika

Erzurum'un asırlık lisesindeki müze, eserleriyle tarihe ışık tutuyor

10.04.2021 11:01
Erzurum'un asırlık lisesindeki müze, eserleriyle tarihe ışık tutuyor, System.String[]

Türkiye'nin en eski eğitim kurumlarından Erzurum Lisesinde oluşturulan "Eğitim ve Tarih Müzesi", öğrencileri tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Türkiye'nin en eski eğitim kurumlarından Erzurum Lisesinde oluşturulan "Eğitim ve Tarih Müzesi", öğrencileri tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Sultan 2. Abdülhamit Han tarafından 1889'da kurulan ve 50 binden fazla mezun veren Erzurum Lisesinde, eğitime verilen katkının yanında bilim ve tarihe de ışık tutacak çalışmalar yapılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'un gözetiminde okul bünyesinde 2 yıl önce kurulan müze, ülke tarihi ve Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait sergilenen birbirinden önemli eserleriyle geçmişe yolculuk yaptırıyor.

Dönemin okul yöneticisine ait masa ve öğrenci sıralarının yanı sıra halı, kilim, ev eşyaları, gaz lambaları, silah ve kılıçlar, ders araç ve gereçleri ile çeşitli süs eşyalarının da yer aldığı müzede, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum ziyaretleri ve Milli Mücadele döneminde çekilen fotoğraflarının olduğu bir bölüm de bulunuyor.

Fuat Sezgin ve Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait eserler de bulunuyor

Müzede, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, 2019 yılının ithaf edildiği Prof. Dr. Fuat Sezgin'in öğrencilik yıllarına ait künye defteri ile Türk edebiyatının önemli yazar ve şairlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar'ın edebiyat öğretmenliği yaptığı döneme ait sicil defteri de yer alıyor.

Bu belgelerin dışında Osmanlı dönemine ait en önemli eserlerden biri olan İstanbul'daki Sultan Ahmet Camisi'nin orijinal çizimleri de müzede sergileniyor. 17'nci yüzyılda Mimar Sinan'ın çizimleriyle öğrencisi Sedefkar Mehmet Ağa'nın yaptığı camisinin çizimleri de ilgi görüyor.

Erzurum Lisesi Müdürü Taner Aykut, AA muhabirine, 132 yıllık geçmişiyle Türkiye'deki eski tarihe sahip 15 okuldan birisi olan lisenin tarihinin başarılarla dolu olduğunu söyledi.

"Müzemiz, manevi boyutta çok değerli eserlere sahiptir"

Okul yerleşkesinde 2 yıl önce kurdukları müzenin büyük ilgi gördüğünü ifade eden Aykut, şöyle konuştu:

"Bu müzeler, gençlerin milli, manevi, kültürel değerlerini benimseyen, koruyan, geliştiren, günümüz ile geçmiş arasında nesnelerle bağlantılı, mazisini öğrenen, mantığını geliştiren bireyler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Müzeciliğin kuşkusuz eğitsel boyutu da vardır. Eğitim sistemlerinin tarihlerini yaşatabilmek amacıyla eğitim müzeleri de büyük bir öneme sahiptir. Bu yolla eğitim tarihi farkındalığının oluşturulması ve gelecek nesillere aktarılması maksadıyla kurulan bu müzemiz, manevi boyutta çok değerli eserlere sahiptir. Özellikle de Mimar Sinan'ın öğrencisine yaptırdığı Sultan Ahmet Camisi'nin orijinal çizimleri müzemizde mevcuttur."

Ülke tarihi bakımından çok kıymetli olan ve okullarında öğretmenlik yapmış Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kişisel eşyalarının da okullarında bulunduğunu belirten Aykut, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019, Fuat Sezgin yılı ilan edilmişti. Fuat Sezgin de okulumuzun öğrencisiydi. Onun kayıtları ve kütük defteri de bizde mevcuttur. Müzemizde çok daha değerli eserler mevcuttur. Tüm okullarımızın ve öğrencilerimizin gelip görmesini de bekliyoruz." dedi.

Aykut, bakanlık tarafından gönderilen ve okulu envanterinde kayıtlı olan teçhizatlar ile ders araç ve gereçleri ile biyoloji ve kimya laboratuvarlarında kullanılan malzemelerin de müzede sergilendiğini sözlerine ekledi.

Fuat Sezgin, Türkiye, Erzurum, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'un asırlık lisesindeki müze, eserleriyle tarihe ışık tutuyor - Son Dakika


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