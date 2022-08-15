Erzurum'da iki araç çarpıştı 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da iki araç çarpıştı 5 kişi yaralandı

15.08.2022 10:32
Erzurum'da iki araç çarpıştı 5 kişi yaralandı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Muhammet Güntay idaresindeki MA-MG-2534 yabancı plakalı araç, Çayköyü mevkisinde, Ruşan Güçlü yönetimindeki 34 HPU 51 plakalı otomobille çarpıştı.

Kontrolden çıkan Güçlü idaresindeki araç, bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler Güçlü ve Güntay ile araçlardaki Fatma, Gülnaz Güçlü ve Münevver Güntay, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
SARIYER'DE EVLERİ SU BASTI; MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI SARIYER'DE EVLERİ SU BASTI; MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI Erzurum'a hasta taşıyan araç şarampole yuvarlandı Erzurum'a hasta taşıyan araç şarampole yuvarlandı
Kaynak: AA

Tragger, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da iki araç çarpıştı 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:28 Dünyaca ünlü markaların taklit çantaları pazarda 5 bin 300 liraya kadar alıcı buluyor
13:15 Suriye'de Türk bayrağının yakılması girişimine Bahçeli'den zehir zemberek sözler: Soysuzlar ihanetlerinin sonuçlarına en ağır biçimde katlanacaklar
12:52 Trabzonspor'dan forvet hattına yerli takviyesi! Umut Bozok'un transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma yakın
12:48 Sağanak yağmur İstanbullulara zor anlar yaşatıyor! Seyir halindeki İETT otobüsünü su bastı
12:41 Galatasaray'da kaptan Muslera'dan Abdülkerim'e destek
12:28 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "F-16" açıklaması: ABD tarafından yapılan davet üzerine, teknik heyet ABD'ye gitmiştir
12:24 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Samatta transfer görüşmesi için Belçika'ya gitti
12:15 İstanbul Beykoz'da çöken istinat duvarının altında 1 kişi kaldı
12:14 Elazığ'da ailesi tarafından terk edilen şahıs, intihar etmek için çıktığı kuleden ikna edilerek indirildi
12:08 Hedef Şampiyonlar Ligi! Trabzonspor'un Kopenhag maçı kadrosu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 13:47:30. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da iki araç çarpıştı 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement