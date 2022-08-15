Kazada yaralanan sürücüler Güçlü ve Güntay ile araçlardaki Fatma, Gülnaz Güçlü ve Münevver Güntay, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Tragger, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum'da iki araç çarpıştı 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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