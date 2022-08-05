Erzurum'da 45 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Erzurum'da 45 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

05.08.2022 19:40
Erzurum'da 45 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

Erzurum'un Aziziye ilçesinde 45 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye, orman ve polis ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde 45 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye, orman ve polis ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Saltuklu Mahallesi'nde Ahmet Adırbelli'ye ait 45 dönümlük buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla söndürülen yangında tarladaki buğdayların büyük bölümü zarar gördü.

Söndürme ve soğutma çalışmasına vatandaşların yanı sıra, Aziziye ve Palandöken Belediyesi ekipleri de iş makineleri ile destek verdi.

Tarla sahibi Adırbelli, AA muhabirine, 45 dönümlük tarlasında buğday ekili olduğunu belirterek, "Henüz yangının nasıl çıktığından bilgimiz yok. Çocukların da yaktığı söyleniyor. Mangal ve semaverden de yangın çıkmış olabilir. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine geldik. Zararımız çok." dedi.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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Kaynak: AA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da 45 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzurum'da 45 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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