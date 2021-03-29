Erzurum'un başına geçen Yılmaz Vural, "Deli Yılmaz oley" tezahüratı ile sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu!
29.03.2021 16:19
Süper Lig'de zor günler geçiren Erzurumspor'un başına geçen Yılmaz Vural'a yönelik Adana Demirspor tribünlerden yapılan, "Deli Yılmaz oley!" bestesinin olduğu video Twitter aleminin yeniden diline dolandı. Vural'ın videosu kısa süre içinde TT oldu. Oldukça medyatik ve sevilen bir isim olan Yılmaz Vural, Erzurum ile yeniden gündemde kalacağa benziyor.
Yılmaz Vural çılgınlığı bitmiyor! Futbol sevdalıların sempatiyle baktığı deneyimli teknik adam Yılmaz Vural, Erzurum spor'un başına geçerek yeniden en çok konuşulan isimler arasına girdi. Vural'ın sıcak ilişki kurduğu Adana Demirspor taraftarlarının bir maçın ardından yaptığı, "Deli Yılmaz oley!" tezahüratı Twitter'de trendler arasına girdi. Ligin kalan bölümünde Erzurum'u kümede tutmak için uğraşacak deneyimli hoca, uzun süre Twitter aleminin gündeminde olacak.
SEVGİNİN FARKINDA
Futbolseverlerin ilgisinin farkında olan Yılmaz Hoca da spor kariyerindeki başarılarının yanı sıra medyada görünmeyi ve eğlenceli ortamlarda bulunmayı çok seviyor. Yılmaz Vural, eğer Erzurum'u da kümede tutmayı başarırsa efsaneliğini pekiştirmiş olacak.
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