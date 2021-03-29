Erzurum'un başına geçen Yılmaz Vural, "Deli Yılmaz oley" tezahüratı ile sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu!

Yılmaz Vural çılgınlığı bitmiyor! Futbol sevdalıların sempatiyle baktığı deneyimli teknik adam Yılmaz Vural, Erzurum spor'un başına geçerek yeniden en çok konuşulan isimler arasına girdi. Vural'ın sıcak ilişki kurduğu Adana Demirspor taraftarlarının bir maçın ardından yaptığı, "Deli Yılmaz oley!" tezahüratı Twitter'de trendler arasına girdi. Ligin kalan bölümünde Erzurum'u kümede tutmak için uğraşacak deneyimli hoca, uzun süre Twitter aleminin gündeminde olacak.

SEVGİNİN FARKINDA

Futbolseverlerin ilgisinin farkında olan Yılmaz Hoca da spor kariyerindeki başarılarının yanı sıra medyada görünmeyi ve eğlenceli ortamlarda bulunmayı çok seviyor. Yılmaz Vural, eğer Erzurum'u da kümede tutmayı başarırsa efsaneliğini pekiştirmiş olacak.