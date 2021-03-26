Erzurum'un Börekli Mahallesi'nde gençler birbirinin izinden giderek hafız oluyor - Son Dakika

Erzurum'un Börekli Mahallesi'nde gençler birbirinin izinden giderek hafız oluyor

26.03.2021 11:01
Erzurum'un Börekli Mahallesi'nde gençler birbirinin izinden giderek hafız oluyor, System.String[]

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Börekli Mahallesi, hafızlarıyla adından söz ettiriyor.

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Börekli Mahallesi, hafızlarıyla adından söz ettiriyor.

Bin yıldır Türk-İslam medeniyetinin yaşandığı ve yaşatıldığı kent, medreseleri, kümbetleri, tarihi camileri ve yetiştirdiği İslam alimleriyle öne çıkıyor.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri başta olmak üzere, Alvarlı Efe Hazretleri, Ömer Nasuhi Bilmen, Taşkesenli Ahmed Efendi, Ebu İshak gibi önemli şahsiyetlerin yetiştiği kentte, aileler de hafız olmaları için çocuklarını Kur'an kurslarına yönlendiriyor.

Her evden en az bir kişinin Kur'an'ı ezberlediği 60 haneli Börekli Mahallesi ise birbirlerinin izinden giderek Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kurslarda hafız olan gençleriyle biliniyor.

Palandöken Müftüsü Abdulhalim Acar, AA muhabirine, Erzurum'un Kur'an'a, ilme ve ülkeye hizmet noktasında marka bir kent olduğunu söyledi.

"Bazı evlerde ise birden de fazla hafızımız var"

Kentten birkaç mahallede hafızlık konusunda yetişmiş ilim erbaplarının bulunduğunu ifade eden Acar, şöyle konuştu:

"Her evden en az bir hafızın yetiştiği Börekli Mahallesi'nde, bazı evlerde ise birden de fazla hafızımız var. Fedakar din görevlilerinin, o köydeki bir Kur'an kursu hocasının destekleriyle bu başlamış. Sabahtan yatsıya kadar Kur'an hizmeti vermişler. Buralarda birkaç hafız yetişince bu defa insanımız imreniyor. 'Benim çocuğum da hafız olsun' istiyor. Evden eve derken, Börekli Mahallesi gibi her evde en az bir hafızın çıkmasına vesile oluyor."

Kendisinin de dedesinin desteğiyle hafız olduğunu dile getiren Acar, kentte hafızlık eğitimi için yeteri kadar Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarının bulunduğunu sözlerine ekledi.

Börekli Camisi İmam Hatibi hafız Muhammet Cevat Karabıyık ise Erzurum'un hafızlar diyarı bir şehir olduğunu ve en fazla hafızın yetiştiği mahallede de görev yapmaktan gurur ve onur duyduğunu anlattı.

"Genç yaşlı demeden herkes hafız olmuş"

Mahallede hafızlık üzerine çok sayıda dünya ve Türkiye birincilerinin de çıktığını aktaran Karabıyık, "Ben hafızlığımı tamamladığımda hocamın 'benim size hakkımı helal etmemi istiyorsanız siz de hafızlık geleneğini devam ettirin" vasiyetini yerine getirmeye çalışıyorum. Bu köyde hemen her evden bir hafız yetişmiş. Genç yaşlı demeden herkes hafız olmuş." diye konuştu.

Mahalledeki hafızlardan 38 yaşındaki Bünyamin Dursun da mahallede hafızlığın büyüklerden gelen bir gelenek şeklinde devam ettiğini belirtti.

Büyüklerini örnek alarak hafız olduğunu dile getiren Dursun, "Bizden sonraki nesilde aynen hafızlık geleneğini devam ettiriyor. Çevre kentlere falan gittiğimizde, mahallemizin bu yönünü duyanlar da şaşkınlık yaşıyor." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Erzurum, İslam, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'un Börekli Mahallesi'nde gençler birbirinin izinden giderek hafız oluyor - Son Dakika


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