Erzurum'un cadde ve sokaklarında 'korona' sessizliği - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın salgında en sıkıntılı 10 il arasında gösterdiği Erzurum'un cadde ve sokaklarında 'korona' sessizliği yaşanıyor. Çok sayıda kişinin izole ve tedavi altında olmasının yanı sıra hastalıktan korkup evlerinden çıkmayanlarla Erzurum terk edilmiş bir şehri andırıyor.

SIKI TEDBİRLER GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı vaka sayılarının hızla arttığı il valiliklerine genelge göndererek sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini duyurdu. Düğün ve nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması, salonlarda oturma düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun, dans ve oyun pisti alanlarını da kapatacak şekilde olması düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi-ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasının durdurulması istendi.Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklandı. Her nikah merasimine en az bir kamu görevlisi eşlik etmeye başladı.'CUMHURİYET CADDESİNİ HİÇ BÖYLE GÖRMEDİM'Salgın nedeniyle vaka sayılarının artış gösterdiği Erzurum'un meydanları ve sokaklarında sessizlik yaşanıyor. Şehrin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde bile gezen kişi sayısı bir elin parmak sayısını geçmiyor. Aynı anda yüzlerce kişinin olduğu caddede 18 yıldır ayakkabı boyacılığı yaptığını söyleyen Selami Yılmaz, "Caddeyi hiç böyle görmemiştim. Sanki sokağa çıkma yasağı var. Birçok kişi hasta veya evinde karantinada. Hasta olmayanlar da korkudan dışarı çıkmıyor. Eskiden müşterilerim sıra beklerdi ama şimdi siftahsız eve gittiğimiz oluyor" diye konuştu'ÖLÜMDEN DEĞİL HASTALIKTAN KORKUYORUM'Hastalık nedeniyle 3-4 tanıdığının yaşamını yitirdiğini belirten İsmail Güven de "88 yaşındayım ve 56 yıldır Erzurum'dayım. Maske, sosyal mesafe ve hijyene önem göstermeliyiz. Ölümden korkmuyorum ama hastalıktan çok korkuyorum. Bilim adamlarının anlattığına göre insan nefes alamıyor. Allah o günleri kimseye yaşatmasın. Ölümün de hayırlısı. Hastalığın giderek arttığı Erzurum'da artık kimse korkusundan dışarı çıkamıyor. Ben de mecburen çıktım ve işimi gördükten sonra hemen evime gidiyorum" dedi'ALIŞVERİŞ YAPIP EVE GİDİYORUZ'Hasta sayısının her geçen gün artması nedeniyle evde kalmayı tercih ettiğini belirten Hakan Yıldırım ise, "Maalesef kurallara uymayan çok sayıda kişi var. Çevremizde birçok kişi koronavirüs hastalığına yakalanmış. Bizler hastalığa yakalanmadık ama her an yakalanma korkusu ile yaşıyoruz. Acil ihtiyaç olmadığı sürece dışarı çıkmıyoruz. Marketten alışveriş yapıp hemen eve gidiyoruz. Herkesten kurallara uymasını rica ediyorum" diye konuştu.'HASTALANMADIK AMA BİZİ DE VURDU'Kentte 24 yıldır taksicilik yaptığını söyleyen Mustafa Ebeoğlu koronavirüs olmadıklarını ama hastalığın maddi olarak kendilerini de vurduğunu belirterek, "Ben böyle bir şey görmedim. Araçlarımızı her akşam dezenfekte ediyoruz. Tertemiz tutuyoruz. Ama müşteri bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Ben bugüne kadar siftah yapmadan eve gittiğimi hatırlamam ama şimdi gidiyoruz. Pandemide hastalanmadık ama ekonomik olarak bizi kötü vurdu. Umarım uzun sürmez" dediSOSYAL MEDYADAN DUYURUYORLARÖte yandan hastalığa kapılan, izolede olan ya da bu hastalıktan yakınlarını kaybedenler sosyal medya üzerinden çektikleri sıkıntıları aktarıyor. Herkesi maske, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıyorlar. Yaşamını yitirilen veya hasta olanlara de yine buradan taziye mesajı veya geçmiş olsun dilekleri iletiliyor. İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir de sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı: "Bedeni yorgunluğa alıştık artık, acı hayat hikayeleri kalbimizi yoruyor. Etmeyin! Ağzını, burnunuzu kapatması gereken maskeyi çenesine, koluna takan kişiler... Tedbirsizliğiniz ve umursamazlığınız yeni hastalar üretiyor. Yapmayın! Bu savaşı kazanmak için hala güçlü bir seçeneğimiz var"