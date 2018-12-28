Erzurum'un Deri Ustaları Mng Avm'de Hünerlerini Sergiliyor

Erzurum
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Esker A.Ş. bünyesinde kurulan Erzen Deri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
2015 yılı itibariyle açılan ve amacı Erzurum'da unutulmuş el sanatlarını yeniden ortaya çıkarmak olan Erzen Deri Atölyesi sunmuş olduğu imkanlar ile göz dolduruyor. Açıldığı günden itibaren özveriyle çalışan Erzen Deri ile Erzurum'un genç ve dinamik cevherleri deri alanında mücevhere dönüştürülüyor. Açmış olduğu istihdam kursları ile dericilik alanında önce kurs verip sonrasında istihdam alanı sunuyor. Erzen Deri Ürünleri Üretim Atölyesinde düzenlenen kurslar sonrasında başarılı olan bireyler istihdama kazandırılıyor. Üretilen ürünler Erzurum MNG AVM'de deri severler ile buluşturuluyor. 20 Aralık
- 20 Ocak tarihleri arasında bu güzel işlemelerin emekçileri "Dikkat içeride usta var!" projesi ile MNG AVM'de deri severlerle bir araya geliyor. Derinin işleme aşamalarını gösteren ustalar aynı zamanda derinin geçmişi hakkında da bilgi paylaşımında bulunuyor.
ESKER A.Ş. Genel Müdürü Baran Zahit Türk "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen
'in istihdama yönelik çalışmalarını emir telakki ederek istihdamın artırılması, ekonomiye katkı sunulması, yıpranmış değerlerin yeniden gün yüzüne çıkarılması için büyük bir özveri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün biraz daha genişleyen ekibimiz ile ERZEN markası ile üretim tesislerimizi geliştirip yerel ve ulusal bazda hizmet sunmayı öncelikli hedef olarak görüyoruz. Erzurum dericilik hususunda Türkiye
'nin önde gelen merkezleri arasında yer alacak potansiyele sahip bir şehir. Belediyecilik faaliyetlerine devam ederken amacımız kişilerin bakmakla yükümlü olduğu bireylere karşı sorumluluğunu yerine getiren bireyler yetiştirmesine katkı sunmak, şehirle bağdaşan ve gelişime açık alanlarda sektör oluşturmak, şehri hem ekonomik hem istihdam açılarından geliştirmektir. Bugün burada başlatmış olduğumuz proje ile topluma hem maddi hem manevi katkı sunmayı hedefliyoruz. Önceliğimiz Erzurum, önceliğimiz istihdam." şeklinde konuştu.
2012 yılında kurulan ve 2014 yılında aktif şekilde faaliyetlerine başlayan ESKER A.Ş. yapmış olduğu çalışmalar ile şehir ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sunuyor. Yaptığı çalışmalar ile şehirde ve katıldığı fuarlar ile ülke genelinde örnek teşkil eden ESKER A.Ş.'nin devam eden bir diğer projesi de Dumlu
Açık Cezaevine kurulan atölye ile mahkumlara destek olmak amacını taşıyor. Şirket bünyesinde işletilen Erzen Deri Atölyesi, Dumlu Açık Cezaevi mahkumlarına deri çanta dikimi ve işlemeciliği hususunda eğitim sunuyor. Sosyal hayata entegrasyonun sağlanmasını hedefleyen bu proje kapsamında projeye dahil olan bireyler deri ve dikimle ilgili bilgi sahibi olacaklar. - ERZURUM