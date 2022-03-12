Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü İzmir'de de kutlandı - Son Dakika

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de tören düzenlendi.

Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu (EGE ERFED) tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından konuşan Federasyon Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu, 12 Mart 1918'de düşmanların geldikleri gibi gönderildiğini belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetin temelini Erzurum'da attığını söyledi.

Salmanoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetin kilometre taşlarından biri olan Erzurum'un kurtuluşa giden yolda önemli bir yere sahip olduğunu unutmamak gerekir. Atatürk Erzurum nüfusuna kayıtlıdır, Erzurum milletvekilidir. Erzurum, kurtuluşun başladığı yerdir. Hatta Erzurum, cumhuriyetin kurulduğu yerdir."

İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümüne de değinen Salmanoğlu, İstiklal Marşı'nın azmin, iradenin, mücadelenin, özgürlüğün, bağımsızlığın en güzel sembolü olduğunu söyledi.

"Kenetlenmiş vaziyette olmamız lazım"

İzmir Erzurum Kültür ve Dayanışma Vakfı (İZERVAK) Başkanı Kenan Kırkpınar ise iki önemli günü anmak ve yaşatmak üzere toplandıklarını söyledi.

12 Mart denince akla Erzurum'un kurtuluşu ve İstiklal Marşı'nın kabulünün geldiğini ifade eden Kırkpınar, şunları kaydetti:

"Ülke olarak muhakkak çok güçlü ve birbirimize kenetlenmiş vaziyette olmamız lazım. Ancak kenetlenme şuuru ile ayakta durabiliriz. Dünya yeniden kurulurken biz burada sadece Erzurum için toplanmadık. Biz bu memleketin harcıyız, temeliyiz, bu memleketin bütün değerlerini üstümüzde bulunduruyoruz. Bu bakış açısıyla rüzgar nereden eserse essin biz sağlam durmalıyız. Bu sağlamlık da ancak milli bilinçle olur."

Program Erzurum Bar ekibinin gösterisiyle devam etti.

Törene bazı ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.