Erzurum'un düşman işgalinden kurutuluşunun 102. yıl dönümü - Son Dakika

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutan Vekili Kurmay Albay Osman Ertunç ile gaziler, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından yaptığı konuşmada, 12 Mart'ın Erzurum'un hem kurtuluş hem de direniş ve şahlanış günü olduğunu söyledi.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunda ortaya konulan kahramanlık destanının kelimelerle anlatılamayacağını vurgulayan Sekmen, şöyle konuştu:

"Binlerce yıllık tarihi geçmişi boyunca savaşlara, muharebe ve gazalara tanıklık eden Erzurum, bildiğiniz üzere 1916'da Ruslar tarafından fiili olarak işgal edilmiştir. Acılarla, bin bir türlü eza ve cefayla yaşanan 2 yıl, yine böyle bir 12 Mart sabahında, yerini hem de 'Allah Allah' nidalarıyla aydınlığa bırakmıştı. İşte bugün o karanlıklardan aydınlığa çıkıldığı günün 102. yıl dönümü. Bugün, Dadaşlar'ın şahlandığı ve kendi kaderini ancak kendisinin tayin edeceğini tüm dünyaya haykırdığı günün yıl dönümü. Bugün, vatan toprağına gözünü dikmiş olan ne kadar düşman ve hain varsa, bu mukaddes beldeden silip süpürdüğümüz günün yıl dönümüdür."

Konuşmanın ardından Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, birbirinden güzel marşlar seslendirdi.

Buradaki tören sonrası katılımcılar, Karskapı ve Asri mezarlıklardaki şehitliklerini ziyaret ederek, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere dikkati çekmek amacıyla Vali Memiş ve protokol üyeleri törende birbirleriyle tokalaşmadan uzaktan selamlaştı.