Erzurum'un ehramı dünyaya açılıyor

Doğu kültüründe önemli bir yere sahip, kadınların mahreme karşı örtündüğü dış giysi olan ehram, modern hale getirilerek, dünyaya tanıtılıyor. Erzurum'un tescilli ürünü olan ehram; erkek- kadın kıyafetleri ile ayakkabı, çanta, kravat, kitap ayracı ve anahtarlık yapımında da kullanılmaya başlandı. Ehramı farklı kullanım alanlarına taşıyan Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (ERAKDAY) Başkanı Hülya Saltuklu, Bu yöresel dokumayı dünyaya tanıtacağız dedi.

TÜYAP Anadolu Fuarları Anonim Şirketi, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların desteğiyle coğrafi işaret belgeli 52 yöresel ürün, Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nda tanıtıldı. Aziziye Belediyesi'nin standındaki ehram, fuarı gezenlerin ilgi odağı oldu. Koyun yününden dokunan ve çeşitli nakış teknikleriyle süslenen ehramdan yapılan ayakkabı, cüzdan, kravat, ceket, masa örtüsü ve anahtarlık gibi birçok ürünün sergilendiği stant için mini defileler de düzenlendi.

'TESCİLLENEN 9'UNCU ÜRÜN OLDU'

Ehramın, giysi olarak bugün daha çok yaşlılar tarafından kullanıldığını anlatan Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (ERAKDAY) Başkanı Hülya Saltuklu, şunları söyledi

Erzurum'da kadınlar dış giyimlerinde daha çok yenilikçi olmayı tercih ediyor. Bunun sonucu olarak da ehram kullanımı azalıyor. Bu kayboluşu ve etkileşimi engellemek toplumsal bir güç gerektirdiği için geleneksel giysilerimiz içine giren ehramı halkın benimsediği şekilde farklı kullanım alanlarına taşıyarak, yaşatmaya çalışıyoruz. Yöre halkının 'ihram' kelimesinden kendi şivesine uyarladığı 'ehram\