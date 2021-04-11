ERZURUM'UN GÖZÜ KULAĞI KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ - Son Dakika

ERZURUM'UN GÖZÜ KULAĞI KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ

11.04.2021 10:30

ERZURUM Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), kent merkezinde değişik noktalardaki yüzlerce kamerayla şehrin gözü kulağı oldu.

ERZURUM Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), kent merkezinde değişik noktalardaki yüzlerce kamerayla şehrin gözü kulağı oldu. Sistem üzerinden ihbarlar takip edilip, polise bilgi veriliyor; böylece müdahale süreci hızlandırılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KGYS, en önemli birimlerden biri. 155 Polis İmdat Hattı, Kent Geneli Güvenlik Kamera Sistemleri (KGS) ve Plaka Tanıma Sistemleri'nin (PTS) takip edildiği merkezde, şehir merkezindeki 235 noktada bulunan 986 kamera izleniyor. Merkez, olaylara anında müdahale edilmesine imkan sağlıyor. 360 derece dönebilen yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde olaylara müdahale eden ekipler de merkezde görüntüler izlenerek yönlendiriliyor. Yapılan yönlendirmeler sayesinde polis ekiplerinin olaya müdahale etme süresi kısalıyor.

'KADIN VE ÇOCUK ŞİDDETİ' ÖNCELİKLİ KONU SAYILIYOR

İçişleri Bakanlığı'nın, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek için başlattığı Kadın Destek Uygulaması (KADES) takibi de yine bu merkezden yapılıyor. Şiddete maruz kalan kadın ve çocukların akıllı telefon ya da tabletlerinde yüklü KADES uygulamasının 'yardım iste' butonuna basarak talep ettiği yardıma, haber merkezi öncelikli konu olarak değerlendiriyor ve ekip sevk ediyor.

ARANAN ARAÇLAR PTS'YE TAKILIYOR

KGYS'ye entegre edilen Plaka Tanıma Sistemi de şüphelilerin yakalanmasında önemli taşıyor. Uygulama noktasından kaçan veya aranma kararı olan bir aracın plakası bu merkezden takip edilerek, aracın kaçış güzergahı ve yeri tespit ediliyor. Bölgeye yönlendirilen polis, aranan aracı kolaylıkla bulabiliyor.

Kamera takip sistemiyle yaya ve araç trafiği de kesintisiz kontrol altında tutuluyor. Takip sırasında kural ihlali yapan araç plakalarına cezaları tatbik edilirken, meydana gelen asayiş olaylarına ekiplerin sevki sağlanarak gerekli müdahale yapılıyor.

Akaryakıt istasyonlarının ağ sistemine bağlı olan KGYS merkezi, bir sebepten dolayı aranan aracın yakıt almak üzere akaryakıt istasyonunda görevli pompacı tarafından plaka bilgisinin girilmesiyle sistem uyarı veriyor. Aracın yakıt aldığı istasyona ekip sevk edilerek konunun gereği yapılıyor. Ancak akaryakıt istasyonu görevlilerinin dikkatsizce girdikleri yanlış plaka bilgisi, emniyet müdürlüğü ekiplerinin boşa mesai harcamasına neden oluyor.

Konaklama hizmeti veren otel, pansiyon, apart gibi işletmelerin kabul ettikleri müşteri bilgileri anında KGYS merkezinin sistemine yansıyor. Aranması söz konusu olan şahsın konumunun sisteme düşmesinin ardından, haber merkezi telsiz marifetiyle ekipleri anons ederek konunun gereğini yaptırıyor.

ERZURUM'UN GÖZÜ KULAĞI KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ
ERZURUM'UN GÖZÜ KULAĞI KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ
ERZURUM'UN GÖZÜ KULAĞI KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ
ERZURUM'UN GÖZÜ KULAĞI KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ
ERZURUM'UN GÖZÜ KULAĞI KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ
ERZURUM'UN GÖZÜ KULAĞI KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ
ERZURUM'UN GÖZÜ KULAĞI KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ
ERZURUM'UN GÖZÜ KULAĞI KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ
ERZURUM'UN GÖZÜ KULAĞI KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ
ERZURUM'UN GÖZÜ KULAĞI KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERZURUM'UN GÖZÜ KULAĞI KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vakalar patladı, profesörden turizm kentleri için tam kapanma çağrısı geldi Vakalar patladı, profesörden turizm kentleri için tam kapanma çağrısı geldi Malta'da kopan parmağını sırt çantasında ülkemize getirdi, Avrupalı hekimlerin yapamadığını Türk doktorlar yaptı Malta'da kopan parmağını sırt çantasında ülkemize getirdi, Avrupalı hekimlerin yapamadığını Türk doktorlar yaptı 1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı 1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim Yoğun bakım hemşiresinden koronavirüs hastalarına insan dokunuşu Yoğun bakım hemşiresinden koronavirüs hastalarına insan dokunuşu Enes Batur'un doğum günü partisine baskın! Polisi gören arka kapıdan kaçtı Enes Batur'un doğum günü partisine baskın! Polisi gören arka kapıdan kaçtı Akılalmaz vahşet! Babaannesini kucaklayıp balkondan attı Akılalmaz vahşet! Babaannesini kucaklayıp balkondan attı

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Mert Hakan ve İrfan'da çalım yiyen Aslan, Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüyü bitirdi! Mert Hakan ve İrfan'da çalım yiyen Aslan, Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüyü bitirdi!         
11:23
"Bahar gelsin" diyen Hazar Ergüçlü, art arda sütyensiz pozlarını paylaştı         
10:46
Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı         
10:28
İstanbul'un göbeğinde heyecanlandıran keşif! Metro kazısından çıkanlar tarihe ışık tutacak İstanbul'un göbeğinde heyecanlandıran keşif! Metro kazısından çıkanlar tarihe ışık tutacak         
09:48
Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi         
08:48
Üstünde yalnızca boxerı ile evden kaçan genç ortalığı birbirine kattı Üstünde yalnızca boxerı ile evden kaçan genç ortalığı birbirine kattı         
00:33
11 yıldır kayıp olan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı 11 yıldır kayıp olan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı         
22:40
İstanbul'da gözü dönmüş sapık, genç kadının boğazına bıçak dayayıp taciz etti İstanbul'da gözü dönmüş sapık, genç kadının boğazına bıçak dayayıp taciz etti         
18:45
Mehmetçik'e yeni üniforma! Üzerindeki renk ve desenler görev yaptıkları bölgelerin coğrafi yapısına göre tasarlandı Mehmetçik'e yeni üniforma! Üzerindeki renk ve desenler görev yaptıkları bölgelerin coğrafi yapısına göre tasarlandı         
15:27
Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi         
15:26
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip         
15:18
Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı         
15:16
Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı         
11:22
Sedat Peker'in villasına yapılan baskında Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:22
Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı         
11:05
Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi         
09:58
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2021 11:52:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ERZURUM'UN GÖZÜ KULAĞI KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei