Erzurum'un Havuzbaşı Kent Meydanı mavi-beyazlı renklerle süslendi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor temalı kent meydanı düzenlemesi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, Havuzbaşı Kent Meydanındaki tüm merdivenleri mavi-beyaz renklerle donattı.

Daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor yazısının ve takım logosunun yerleştirildiği meydanda son olarak merdiven düzenlemesi de yapılarak mavi-beyaz renklerle boyanan merdivenler Havuzbaşı Kent Meydanı'na görsel bir güzellik kattı.

Aynı zamanda kulübün onursal başkanı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor temalı kent meydanını şehre ve taraftara armağan ettiğini belirtti.

Erzurum'un bir futbol şehri olduğunu ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:

"Zemheride bile takımını desteklemekten geri durmayan bir camiayla ancak iftihar edilir. Erzurumspor da bu şehir için marka bir değer. Şehrimize üst üste üç şampiyonluk kupası kazandırdık. Allah'ın izniyle dördüncü kupayı da cumartesi günü kaldıracağız. İlaveten Erzurumspor'umuz sadece bu şehir için değil, Türk futbolu için de ayrı bir renk ve ayrı bir atmosferi ifade ediyor. Dolayısıyla yaptığımız bu meydan düzenlemesi sayesinde şehrimizdeki Erzurumspor farkındalığını çok daha üst düzeye taşımış olacağız. Bundan böyle mavi-beyaz coşkuyu bu meydanda yaşayacak, takımımızı bu meydanla özdeş hale getireceğiz."

Sekmen, cumartesi günü oynanacak Ümraniyespor karşılaşması öncesinde Süper Lig yolunda mavi-beyazlı ekibe başarı diledi.