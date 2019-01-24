Erzurum'un Her Tarafı Tarih Kokuyor"

Erzurum
Valisi Okay Memiş
, "Her tarafı tarih kokan, Mülki İslam'ın kilidi olan Erzurum'da nereye gidiyorsak tarihte yaşanmış bir kahramanlık ya da çok güzel anılar ortaya çıkıyor." dedi.
Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediyesince şehre estetik katmak için iyileştirme çalışmaları yapılan tarihi Bat Pazarı'ndaki dükkanları ziyaret etti.
Kent sakinleriyle bir araya gelip sohbet eden Memiş, Erzurum'un tarihi ipek yolunda bulunan kadim şehir olduğunu vurgulayarak, kentin en eski yerleşim birimleri, çarşıları ve mahallelerini tek tek dolaştığını belirtti.
Memiş, Bat Pazarı'ndaki ustaların da çıraklıktan yetişerek geldiğine dikkati çekerek, "Kadim şehir Erzurum'un tarihinden gelen tüm eserleri, gelenek ve görenekleri ile usta çırak ilişkisi arasındaki saygı halen yaşatılıyor." ifadelerini kullandı.
Erzurum'un her mahallesinin tarih koktuğunu söyleyen Vali Memiş, "Her tarafı tarih kokan, Mülki İslam'ın kilidi olan Erzurum'da nereye gidiyorsak tarihte yaşanmış bir kahramanlık ya da çok güzel anılar ortaya çıkıyor." diye konuştu.
Vali Memiş esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledikten sonra Bat Pazarı'ndan ayrıldı.