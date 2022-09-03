Isparta 'da yaşadığı öğrenilen Özge Kılıç Hınıs ilçesine ana sınıfı öğretmeni olarak atandı. Ailesiyle görev yerine giden genç öğretmen babasının kullandığı belirtilen otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kazada genç öğretmenin babası ile bir bayan yaralandı. Yaralılar Şehir hastanesinde tedavi altına alındı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Görev yerine giden öğretmen kazada hayatını kaynetti - Son Dakika

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