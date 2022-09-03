Özge öğretmen, ilk görev yerine giderken kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Özge öğretmen, ilk görev yerine giderken kazada yaşamını yitirdi

03.09.2022 15:23
Özge öğretmen, ilk görev yerine giderken kazada yaşamını yitirdi

ERZURUM'un Hınıs ilçesine anasınıfı öğretmeni olarak atanan Özge Kılıç (26), babası ve amcasının kızı ile görev yerine giderken kazada yaşamını yitirdi.

ERZURUM'un Hınıs ilçesine anasınıfı öğretmeni olarak atanan Özge Kılıç (26), babası ve amcasının kızı ile görev yerine giderken kazada yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Hınıs ilçesi Aşağı İncesu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca önceki gün yapılan atamalarda Özge Kılıç, Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Kongor Mahallesi'ndeki bir okula anasınıfı öğretmeni olarak atandı. Büyük sevinç yaşayan Özge Kılıç, amcasının kızı Gamze Yavuz (32) ve babası Hüseyin Kılıç (56) ile birlikte otomobille görev yerine gitmek için Isparta'dan yola çıktı. Hüseyin Kılıç yönetimindeki 32 HK 067 plakalı otomobil, dün saat 14.30 sıralarında Hınıs ilçesi Aşağı İncesu Mahallesi yakınlarına geldiğinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek tarlaya takla attı. Kazada Özge Kılıç yaşamını yitirdi, Hüseyin Kılıç ile Gamze Akyol ise hafif yaralandı. Kılıç ve yeğeni Gamze Akyol, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Özge Kılıç'ın cenazesi de morga kaldırıldı.Özge Kılıç'ın 2 yıl önce Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olduğu bildirildi.


YORUMLAR
500
Vali Okay Memiş, Okul Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ömür Fatih Karakullukçu'yu kabul etti Vali Okay Memiş, Okul Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ömür Fatih Karakullukçu'yu kabul etti Tayini çıkan genç öğretmen yeni görev yerine giderken trafik kazasında öldü Tayini çıkan genç öğretmen yeni görev yerine giderken trafik kazasında öldü
Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, Hüseyin Kılıç, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özge öğretmen, ilk görev yerine giderken kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:58 İç çamaşırsız şekildeki dansı ve frikiğiyle konuşulan Selen Görgüzel'den bomba pozlar
14:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alındı
14:43 30 yıl sonra bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan'ın konserinde endişe yaratan anlar: Baygınlık geçiren İzel'in yardımına arkadaşları koştu
14:35 Miçotakis'ten Anastasiadis'e "Kıbrıs Cumhuriyeti" yazan uçak hediyesi: Kıbrıs ve Yunanistan, Türk revizyonizmine karşı iş birliği içinde olacak
13:18 Annesini yeni kaybeden Kibariye'nin dinleyicilerinden isteği yürek burktu: Sizden af diliyorum, "Annem" şarkısını okuyamayacağım
13:00 Ev hapsinde olan şarkıcı Gülşen'in önceden planlanan konserinde orkestra ve vokalistleri sahne alacak
12:58 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "erken seçim" iddialarına net yanıt: 2023'ün Haziran ayında inşallah demokratik şekilde gerçekleştirilecek
12:39 Edirne'ye girip bagajlarını tıka basa dolduran Bulgarlar, satın aldıkları eşyaları taşımakta zorlandı
12:36 Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı
12:35 Hindistan'da sıra dışı olay: Hamile kadının karnını açan doktor, bebeği görünce doğumdan vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 15:25:23. #1.11#
SON DAKİKA: Özge öğretmen, ilk görev yerine giderken kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement