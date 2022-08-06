Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmasına başlarken AFAD ve SAK dalgıçları da suda arama yaptı.

Bağrışmaları duyan baba Emrah Düztaş da suya atlayarak çocuğunu kurtardı, akıntıya kapılan anne Asuman Düztaş ise bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA

Aras Nehri, Erzurum, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aras Nehri'ne düşen çocuğunu kurtarmaya çalışan anne akıntıya kapılarak boğuldu - Son Dakika

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