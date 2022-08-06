Aras Nehri'ne düşen çocuğunu kurtarmaya çalışan anne akıntıya kapılarak boğuldu - Son Dakika
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Aras Nehri'ne düşen çocuğunu kurtarmaya çalışan anne akıntıya kapılarak boğuldu

06.08.2022 15:54
Aras Nehri'ne düşen çocuğunu kurtarmaya çalışan anne akıntıya kapılarak boğuldu

Erzurum'un Horasan ilçesinde ailesiyle piknik yaparken Aras Nehri'ne düşen oğlunu kurtarmak için suya giren anne akıntıya kapılarak boğuldu.

Erzurum'un Horasan ilçesinde ailesiyle piknik yaparken Aras Nehri'ne düşen oğlunu kurtarmak için suya giren anne akıntıya kapılarak boğuldu.

Kırkgözeler Mahallesi mevkisinde ailesiyle pikniğe giden Asuman Düztaş (32), oğlu Muhammet Lütfi'nin Aras Nehri'ne düşüp suda çırpındığını fark edince çocuğunu kurtarmak amacıyla suya girdi.

Bağrışmaları duyan baba Emrah Düztaş da suya atlayarak çocuğunu kurtardı, akıntıya kapılan anne Asuman Düztaş ise bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK), 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmasına başlarken AFAD ve SAK dalgıçları da suda arama yaptı.

Çalışmalar sonucu anne Asuman Düztaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kadının cenazesi otopsi için Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhammet Lütfi Düztaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Aras Nehri, Erzurum, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aras Nehri'ne düşen çocuğunu kurtarmaya çalışan anne akıntıya kapılarak boğuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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