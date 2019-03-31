Son Dakika Haberleri: Erzurum'un Horasan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Erzurum'un Horasan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

2 saat önce

Erzurum'un Horasan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Abdulkadir Aydın kazandı.

Erzurum'un Horasan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Erzurum'un Horasan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Abdulkadir Aydın kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdulkadir Aydın 9 bin 581, İYİ Parti adayı Abdulhatem Bastem 5 bin 421, HDP adayı Muammer Yılmaz 172 oy aldı.

-Aydın'ın özgeçmişi-

Abdulkadir Aydın, 1961'de Erzurum İli Horasan İlçesi Aras nahiyesinde dünyaya geldi. İlkokul tahsilini Horasan İnkılap İlkokulunda, Ortaokul tahsilini Aras Ortaokulunda, Lise tahsilinde Horasan Lisesinde tamamladı.1983 yılında kendisine ait şirkette müteahhit olarak iş hayatına başladı. 2014 yerel seçimlerde Abdulkadir Aydın, Saadet Partisinden Horasan Belediye Başkanı adayı oldu ve Belediye Başkanı seçilerek yeni görevine başladı. Aydın evli ve iki çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:42 Kaynak: AA

Aydın, AK Parti, Erzurum, Horasan, Güncel
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