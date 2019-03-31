Erzurum'un Horasan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
2 saat önce
Erzurum'un Horasan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Abdulkadir Aydın kazandı.
Erzurum
'un Horasan
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Abdulkadir Aydın
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdulkadir Aydın 9 bin 581, İYİ Parti
adayı Abdulhatem Bastem
5 bin 421, HDP
adayı Muammer Yılmaz
172 oy aldı.
-Aydın'ın özgeçmişi-
Abdulkadir Aydın, 1961'de Erzurum İli Horasan İlçesi Aras nahiyesinde dünyaya geldi. İlkokul tahsilini Horasan İnkılap İlkokulunda, Ortaokul tahsilini Aras Ortaokulunda, Lise tahsilinde Horasan Lisesinde tamamladı.1983 yılında kendisine ait şirkette müteahhit olarak iş hayatına başladı. 2014 yerel seçimlerde Abdulkadir Aydın, Saadet Partisinden Horasan Belediye Başkanı adayı oldu ve Belediye Başkanı seçilerek yeni görevine başladı. Aydın evli ve iki çocuk babasıdır.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:42 Kaynak: AA
Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı
Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı
Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı
Son Dakika! Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi