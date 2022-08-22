Damat dehşeti: 2 yaralı - Son Dakika
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Damat dehşeti: 2 yaralı

22.08.2022 09:24

Erzurum'un Horasan ilçesinde damat dehşeti yaşandı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde damat dehşeti yaşandı. Eşinden boşanma meselesi ve çocuklarının velayeti konusunda anlaşmazlık yaşayan damat, kayınpederi ve kayınbiraderini bıçakladı.
Olay, bugün akşam 19.00 saatlerinde Horasan ilçesi Yavuz Selim Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kayınpederi Cahit Özkan ve kayınbiraderi Onur Özkan ile cadde üzerinde karşı karşıya gelen damat Emrah Fırat arasında eşinden boşanma meselesi ve çocuklarının velayeti konusundaki anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı. Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine damat Fırat, iddiaya göre cadde üzerinde bulunan hırdavatçıya girerek bıçak aldı. Burada kayınbiraderi ve kayınpederini bıçak darbeleri ile yaraladı. Kanlar içerisinde kalarak yaralanan kayınpeder ve kayınbirader vatandaşlar yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cahit Özkan ve oğlu Onur Özkan, doktorların müdahalesinin ardından ambulans ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan baba ve oğul tedavi altına alınırken polis ekipleri olay yerinden kaçarak uzaklaşan damat Emrah Fırat'ı bulmak için çalışma başlattı.
(Şahap Çakır -İHA)

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Kaynak: İHA

Cahit Özkan, Onur Özkan, Erzurum, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Damat dehşeti: 2 yaralı - Son Dakika

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