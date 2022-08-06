Çocuğunu kurtaran anne nehirde akıntıya kapılarak kayboldu

Erzurum'un Horasan ilçesinde nehirde boğulma tehlikesi geçiren çocuğunu kurtaran anne, akıntıya kapılarak kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Düztaş ailesinin çocukları, ilçeden geçen Aras Nehrinin kenarında piknik yaparken, serinlemek için girdiği nehirde akıntıya kapıldı. Çocuğunun boğulduğunu fark eden anne Asuman Düztaş kendini suya atarak çocuğunu kurtardı, ancak anne Düztaş bir süre sonra kendisi akıntıya kapıldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma arama kurtarma ekibi, Horasan ilçe itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Nehirde kaybolan anneyi arama çalışmaları sürdürülüyor. - ERZURUM