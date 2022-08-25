Horasan'da çekici ile yolcu otobüsü çarpıştı - Son Dakika
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Horasan'da çekici ile yolcu otobüsü çarpıştı

25.08.2022 10:24
Horasan'da çekici ile yolcu otobüsü çarpıştı

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü ile çekici çarpıştı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü ile çekici çarpıştı. Kazada kimse yara almazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgilere göre akşam saatlerinde Kars istikametinden Erzurum istikametine seyir halinde olan bir firmaya ait 76 AC 400 plakalı yolcu otobüsü, Horasan otogarına girmek üzere geldiği şehir merkezi meteoroloji mevkiinde 25 ABA 688 plakalı çekici ile çarpıştı. Kazada yolculardan yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazada yol bir süre trafiğe kapatılırken polis ekiplerinin çalışması sonucu yol yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Erzurum, Kars, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Horasan'da çekici ile yolcu otobüsü çarpıştı - Son Dakika

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