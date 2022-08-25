Alınan bilgilere göre akşam saatlerinde Kars istikametinden Erzurum istikametine seyir halinde olan bir firmaya ait 76 AC 400 plakalı yolcu otobüsü, Horasan otogarına girmek üzere geldiği şehir merkezi meteoroloji mevkiinde 25 ABA 688 plakalı çekici ile çarpıştı. Kazada yolculardan yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Erzurum, Kars, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Horasan'da çekici ile yolcu otobüsü çarpıştı - Son Dakika

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