Horasan'da akraba kavgası: 4 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Hacıhalil Mahallesinde yıllar önce aynı mahallede oturan aynı soyadını taşıyan akraba iki aile arasında çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle sorun yaşandı. Akraba ve husumetli iki ailenin karşı karşıya gelmesi sonucu yaşanan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.

Yakınlarının ve bayanların da kavgaya dahil olmasıyla akraba aileden T.T, K.T, A.T, Y.T 4 kişi yaralandı.

Mahallelinin ihbarı ile olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Olayda yaralananlar, Horasan devlet hastanesine sevk edildi.

Jandarma, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Hastanede yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, polis de güvenlik önlemi aldı. Meydana gelen olayda M.E.T ile birlikte 2 kişi gözaltına alındı. - ERZURUM