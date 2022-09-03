Horasan'da ot yangını - Son Dakika
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Horasan'da ot yangını

03.09.2022 12:22
Horasan'da ot yangını

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Harçlı Mahallesi'nde çok sayıda balya ot ve saman yanarak kül oldu.

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Harçlı Mahallesi'nde çok sayıda balya ot ve saman yanarak kül oldu.

Alınan bilgiye göre, Harçlı Mahallesinde boş arazide çiftçilerin kış ayları için hazırladığı otlar henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri, Horasan Köprüköy ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın 3 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınırken onlarca ton ot ve saman kül oldu. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Horasan'da ot yangını - Son Dakika

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